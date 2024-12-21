Генштаб прокоментував інформацію про нібито переведення бійців із підрозділів ППО на фронт стрільцями





Про це пише



«Твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним. З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба», - пояснили у Генштабі.



Командування підкреслило, що у Повітряних силах є «військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей».



«Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки», - уточнили в Генштабі.



Командування повідомило, що наразі ситуація на лінії бойового зіткнення складна, зараз головне – втримати фронт, тому і вирішили переводити у бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів.



«При цьому кількість збитих російських "шахедів" аж ніяк не зменшилася. Протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу – переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені"», - запевнили у Генштабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗСУ відреагував на матеріал у британському виданні The Guardian, де йшлося про те, що командування начебто наказало Повітряним силам відправляти на фронт як стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони.Про це пише LB.ua «Твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним. З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба», - пояснили у Генштабі.Командування підкреслило, що у Повітряних силах є «військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей».«Ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки», - уточнили в Генштабі.Командування повідомило, що наразі ситуація на лінії бойового зіткнення складна, зараз головне – втримати фронт, тому і вирішили переводити у бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів.«При цьому кількість збитих російських "шахедів" аж ніяк не зменшилася. Протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу – переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені"», - запевнили у Генштабі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію