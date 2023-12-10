Чоботар з Луцька безплатно ремонтує берці, рюкзаки та плитоноски військовим

Чоботар з Луцька безплатно ремонтує берці, рюкзаки та плитоноски військовим
З 2014 року майстер з ремонту взуття з Луцька Олександр Гапон безплатно ремонтує взуття, рюкзаки, плитоноски та інші речі для військових.

Під час повномасштабного вторгнення роботи додалося, тому в майстерню взяв помічника, розповів Суспільному чоботар.

Як працює взуттєва майстерня

Лучанка Лариса принесла в майстерню взуття свого чоловіка. Каже: випадково дізналася, що тут допомагають військовим.

"В Інтернеті побачила, що військовий дякує за те, що хороші майстри безплатно військовим ремонтують. Таких людей, звичайно, треба підтримувати, велика їм дяка", — каже клієнтка.

Зі слів чоботаря, найчастіше йому приносять на ремонт берці, розгрузки, бронежилети.

"Хто що просить, то і робимо. Рюкзаки бувало привозять, ніби він цілий, а осколками посічений. З 2022 року бувало таке, що по пару днів робили суто військовим, нічого не приймали, і в суботу виходили, і в неділю", — каже майстер.

Лучанин Олександр Гапон ремонтує взуття з 16 років. Зізнається: завжди намагався зменшити ціну для пенсіонерів чи переселенців. А від початку війни з 2014 року чоловік допомагає військовим.

"Приходять забирати й питають вартість. Я говорю, що військовим безплатно, трохи сперечаються. От хлопець був із "Вовки Да Вінчі", каже: не вийду, поки не розрахуюсь. То хоч банку варення дам, — розповідає чоботар. — Недавно працівник ТЦК був, каже: хлопці, як я скажу, де я працюю, ви й за гроші не захочете зробити. Але я рахую: військові є військові, як з них гроші брати? В мене совість не дозволяє".

Помічнику майстра Валерію Любежаніну – 67 років. З його слів, робота зі взуттям та військовим обладнанням складна, але потрібна. Тому такі замовлення виконують в першу чергу.

"Це найменше, що ми можемо зробити для них. Ту роботу, яку вони роблять, не зрівняти. І дають нам робити, ми працюємо, і ми повинні їм чимось віддячити. І для військових, і для цивільних стараємось робити якісно", — говорить Валерій Любежанін.

За рік, додають майстри, ремонтують кілька сотень речей, які приносять в ремонт захисники України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, чоботар, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоботар з Луцька безплатно ремонтує берці, рюкзаки та плитоноски військовим
Сьогодні, 08:02
Генштаб прокоментував інформацію про нібито переведення бійців із підрозділів ППО на фронт стрільцями
Сьогодні, 06:09
У Польщі заявили про готовність збивати російські ракети і назвали умову
Сьогодні, 04:01
Вихованці луцького клубу з кіокушинкай карате підготували новорічні подарунки військовим
Сьогодні, 01:48
22 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Харчування у госпіталі ветеранів війни в Луцьку: чим годують військових та цивільних Харчування у госпіталі ветеранів війни в Луцьку: чим годують військових та цивільних
15 грудень, 06:01
У Луцьку для військових придбали модульний будинок У Луцьку для військових придбали модульний будинок
11 березень, 11:10
Вчився дихати, ковтати, жувати: як приходить реабілітація бійця у Луцьку Вчився дихати, ковтати, жувати: як приходить реабілітація бійця у Луцьку
15 січень, 07:11
У Луцьку майже 40 військових взяли участь у фізкультурному фестивалі У Луцьку майже 40 військових взяли участь у фізкультурному фестивалі
10 грудень, 2023, 08:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоботар з Луцька безплатно ремонтує берці, рюкзаки та плитоноски військовим
Сьогодні, 08:02
 0
Генштаб прокоментував інформацію про нібито переведення бійців із підрозділів ППО на фронт стрільцями
Сьогодні, 06:09
 0
У Польщі заявили про готовність збивати російські ракети і назвали умову
Сьогодні, 04:01
 0
Вихованці луцького клубу з кіокушинкай карате підготували новорічні подарунки військовим
Сьогодні, 01:48
 0
22 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8