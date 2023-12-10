Чоботар з Луцька безплатно ремонтує берці, рюкзаки та плитоноски військовим

Олександр Гапон безплатно ремонтує взуття, рюкзаки, плитоноски та інші речі для військових.



Під час повномасштабного вторгнення роботи додалося, тому в майстерню взяв помічника, розповів



Як працює взуттєва майстерня



Лучанка Лариса принесла в майстерню взуття свого чоловіка. Каже: випадково дізналася, що тут допомагають військовим.



"В Інтернеті побачила, що військовий дякує за те, що хороші майстри безплатно військовим ремонтують. Таких людей, звичайно, треба підтримувати, велика їм дяка", — каже клієнтка.



Зі слів чоботаря, найчастіше йому приносять на ремонт берці, розгрузки, бронежилети.



"Хто що просить, то і робимо. Рюкзаки бувало привозять, ніби він цілий, а осколками посічений. З 2022 року бувало таке, що по пару днів робили суто військовим, нічого не приймали, і в суботу виходили, і в неділю", — каже майстер.



Лучанин Олександр Гапон ремонтує взуття з 16 років. Зізнається: завжди намагався зменшити ціну для пенсіонерів чи переселенців. А від початку війни з 2014 року чоловік допомагає військовим.



"Приходять забирати й питають вартість. Я говорю, що військовим безплатно, трохи сперечаються. От хлопець був із "Вовки Да Вінчі", каже: не вийду, поки не розрахуюсь. То хоч банку варення дам, — розповідає чоботар. — Недавно працівник ТЦК був, каже: хлопці, як я скажу, де я працюю, ви й за гроші не захочете зробити. Але я рахую: військові є військові, як з них гроші брати? В мене совість не дозволяє".



Помічнику майстра Валерію Любежаніну – 67 років. З його слів, робота зі взуттям та військовим обладнанням складна, але потрібна. Тому такі замовлення виконують в першу чергу.



"Це найменше, що ми можемо зробити для них. Ту роботу, яку вони роблять, не зрівняти. І дають нам робити, ми працюємо, і ми повинні їм чимось віддячити. І для військових, і для цивільних стараємось робити якісно", — говорить Валерій Любежанін.



За рік, додають майстри, ремонтують кілька сотень речей, які приносять в ремонт захисники України.

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