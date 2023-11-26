Усик переміг Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі

Усик переміг Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі
Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі під час бою-реваншу, який пройшов в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії у ніч проти 22 грудня, і став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

Український боксер переміг одноголосним рішенням суддів – 116-112, 116-112, 116-112 – за підсумками 12 раундів, - пише "Радіо Свобода".

У червні абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик відмовився від чемпіонського поясу за версією IBF.

У ніч із 18 на 19 травня відбувся бій між Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі. Поєдинок тривав усі 12 раундів. У дев’ятому раунді Усик відправив Ф’юрі в нокдаун, але той зміг продовжити бій. Зрештою, українець переміг, згідно з роздільним рішенням суддів, здобувши титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Контракт зобовʼязував суперників провести реванш.

Це вже 22 поспіль перемога Олександра Усика.

До Усика титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі у боксі мав Леннокс Льюїс у 1999 році, який завершив кар’єру після бою з Віталієм Кличком у 2003 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, бокс, спорт, Усик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулу добу українські захисники знищили близько 1820 окупантів, 15 танків і 32 артсистеми
Сьогодні, 09:41
Усик переміг Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі
Сьогодні, 09:00
Чоботар з Луцька безплатно ремонтує берці, рюкзаки та плитоноски військовим
Сьогодні, 08:02
Генштаб прокоментував інформацію про нібито переведення бійців із підрозділів ППО на фронт стрільцями
Сьогодні, 06:09
У Польщі заявили про готовність збивати російські ракети і назвали умову
Сьогодні, 04:01
Схожі новини
Волинянка стала першою в історії 14-разовою чемпіонкою України з боксу Волинянка стала першою в історії 14-разовою чемпіонкою України з боксу
26 листопад, 2023, 11:13
Усик буде битися з боксером, який переміг Кличка Усик буде битися з боксером, який переміг Кличка
30 вересень, 2023, 03:42
Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії
10 травень, 2023, 02:17
Василь Ломаченко нокаутував японця Накатані Василь Ломаченко нокаутував японця Накатані
27 червень, 2021, 11:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За минулу добу українські захисники знищили близько 1820 окупантів, 15 танків і 32 артсистеми
Сьогодні, 09:41
 0
Усик переміг Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі
Сьогодні, 09:00
 0
Чоботар з Луцька безплатно ремонтує берці, рюкзаки та плитоноски військовим
Сьогодні, 08:02
 0
Генштаб прокоментував інформацію про нібито переведення бійців із підрозділів ППО на фронт стрільцями
Сьогодні, 06:09
 0
У Польщі заявили про готовність збивати російські ракети і назвали умову
Сьогодні, 04:01
 0
Медіа
відео
1/8