Усик переміг Ф'юрі і став чемпіоном світу у надважкій вазі





Український боксер переміг одноголосним рішенням суддів – 116-112, 116-112, 116-112 – за підсумками 12 раундів, - пише



У червні абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик відмовився від чемпіонського поясу за версією IBF.



У ніч із 18 на 19 травня відбувся бій між Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі. Поєдинок тривав усі 12 раундів. У дев’ятому раунді Усик відправив Ф’юрі в нокдаун, але той зміг продовжити бій. Зрештою, українець переміг, згідно з роздільним рішенням суддів, здобувши титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Контракт зобовʼязував суперників провести реванш.



Це вже 22 поспіль перемога Олександра Усика.



До Усика титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі у боксі мав Леннокс Льюїс у 1999 році, який завершив кар’єру після бою з Віталієм Кличком у 2003 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Олександр Усик переміг Тайсона Фʼюрі під час бою-реваншу, який пройшов в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії у ніч проти 22 грудня, і став чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.Український боксер переміг одноголосним рішенням суддів – 116-112, 116-112, 116-112 – за підсумками 12 раундів, - пише "Радіо Свобода". У червні абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик відмовився від чемпіонського поясу за версією IBF.У ніч із 18 на 19 травня відбувся бій між Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі. Поєдинок тривав усі 12 раундів. У дев’ятому раунді Усик відправив Ф’юрі в нокдаун, але той зміг продовжити бій. Зрештою, українець переміг, згідно з роздільним рішенням суддів, здобувши титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Контракт зобовʼязував суперників провести реванш.Це вже 22 поспіль перемога Олександра Усика.До Усика титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі у боксі мав Леннокс Льюїс у 1999 році, який завершив кар’єру після бою з Віталієм Кличком у 2003 році.

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