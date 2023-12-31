Ситуація на фронті залишається складною: за добу - 186 бойових зіткнень

Розпочалась тисяча тридцять третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск російських окупантів, завдаючи їм значних втрат, - про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, а також 37 авіаударів, скинувши 70 КАБ. Крім цього, здійснив більш як п’ять тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 137 - із реактивних систем залпового вогню.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Ямполівка, Закітне, Сіверськ, Званівка, Маркове, Часів Яр, Костянтинівка, Романівка, Катеринівка, Удачне, Олександропіль, Покровськ, Лисівка, Звірове, Темирівка, Садове, Придніпровське та Антонівка.Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки та Кругляківки.На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись неподалік Зеленого Гаю, Греківки, Надії, Тернів та Іванівки.Задіявши авіацію на Сіверському напрямку, противник двічі атакував в напрямку Верхньокам’янського та Білогорівки.На Краматорському напрямку окупанти провели два штурми неподалік Ступочок.На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Дружби.На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Противник активно застосовував авіацію.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак в районах Старих Тернів, Курахового та Дачного.На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 47 атак наших позицій біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного.За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції сім разів були атаковані неподалік Новоандріївки та П’ятихаток.На Придніпровському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій, противник успіху не мав.Сили оборони України продовжують відбивати атаки підрозділів окупаційної армії в Курській області. За минулу добу ворог здійснив 41 спробу потіснити українських захисників.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Веде розвідку.Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1820 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 29 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи, три засоби ППО, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 автомобіль.