На Волині не відключатимуть світло 22 грудня





Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".



НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.

Слідкуйте за оновленнями - ситуація в енергосистемі динамічна та може змінюватись протягом дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю 22 грудня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.Слідкуйте за оновленнями - ситуація в енергосистемі динамічна та може змінюватись протягом дня.

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