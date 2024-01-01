На Волині під час пожежі травмувався чоловік. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



22 грудня о 01:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Замлиння Вишнівської громади горить житловий будинок.



На місце події скеровано черговий підрозділ 10-ї ДПРЧ міста Любомль спільно з працівниками МПО с. Штунь.



Рятувальники за допомогою водяного ствола о 04:05 ліквідували займання будівлі.



Під час пожежі травмувався власник оселі 1938 р.н., його госпіталізовано до лікарні.



Причина пожежі – встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ковельщині під час пожежі травмувався чоловік.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.22 грудня о 01:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Замлиння Вишнівської громади горить житловий будинок.На місце події скеровано черговий підрозділ 10-ї ДПРЧ міста Любомль спільно з працівниками МПО с. Штунь.Рятувальники за допомогою водяного ствола о 04:05 ліквідували займання будівлі.Під час пожежі травмувався власник оселі 1938 р.н., його госпіталізовано до лікарні.Причина пожежі – встановлюється.

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