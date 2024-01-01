На Волині під час пожежі травмувався чоловік. ФОТО
Сьогодні, 12:27
На Ковельщині під час пожежі травмувався чоловік.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
22 грудня о 01:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Замлиння Вишнівської громади горить житловий будинок.
На місце події скеровано черговий підрозділ 10-ї ДПРЧ міста Любомль спільно з працівниками МПО с. Штунь.
Рятувальники за допомогою водяного ствола о 04:05 ліквідували займання будівлі.
Під час пожежі травмувався власник оселі 1938 р.н., його госпіталізовано до лікарні.
Причина пожежі – встановлюється.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
22 грудня о 01:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Замлиння Вишнівської громади горить житловий будинок.
На місце події скеровано черговий підрозділ 10-ї ДПРЧ міста Любомль спільно з працівниками МПО с. Штунь.
Рятувальники за допомогою водяного ствола о 04:05 ліквідували займання будівлі.
Під час пожежі травмувався власник оселі 1938 р.н., його госпіталізовано до лікарні.
Причина пожежі – встановлюється.
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