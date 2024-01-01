На Волині під час пожежі травмувався чоловік. ФОТО

На Волині під час пожежі травмувався чоловік. ФОТО
На Ковельщині під час пожежі травмувався чоловік.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

22 грудня о 01:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в с. Замлиння Вишнівської громади горить житловий будинок.

На місце події скеровано черговий підрозділ 10-ї ДПРЧ міста Любомль спільно з працівниками МПО с. Штунь.
На Волині під час пожежі травмувався чоловік. ФОТО


Рятувальники за допомогою водяного ствола о 04:05 ліквідували займання будівлі.
На Волині під час пожежі травмувався чоловік. ФОТО

Під час пожежі травмувався власник оселі 1938 р.н., його госпіталізовано до лікарні.
На Волині під час пожежі травмувався чоловік. ФОТО

Причина пожежі – встановлюється.

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Теги: пожежа, Волинь, Штунь, ДСНС
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