Волинські воїни знищили колону російських окупантів на Харківщині. ВІДЕО





Про це повідомили у 14 ОМБр у фейсбуці.



"Купʼянський напрямок. Успішне відбиття потужного штурму ворога.

Своєчасне виявлення колони ворожої техніки, колосально злагоджена робота всіх підрозділів, шалено напружений бій і… повний розгром противника", - йдеться у дописі.



В результаті техніка та жива сила противника була знищена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вдало відбили ворожий штурм і знищили колону техніки окупантів.Про це повідомили у 14 ОМБр у фейсбуці."Купʼянський напрямок. Успішне відбиття потужного штурму ворога.Своєчасне виявлення колони ворожої техніки, колосально злагоджена робота всіх підрозділів, шалено напружений бій і… повний розгром противника", - йдеться у дописі.В результаті техніка та жива сила противника була знищена.

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