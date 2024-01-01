Волинські воїни знищили колону російських окупантів на Харківщині. ВІДЕО
Сьогодні, 13:08
Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вдало відбили ворожий штурм і знищили колону техніки окупантів.
Про це повідомили у 14 ОМБр у фейсбуці.
"Купʼянський напрямок. Успішне відбиття потужного штурму ворога.
Своєчасне виявлення колони ворожої техніки, колосально злагоджена робота всіх підрозділів, шалено напружений бій і… повний розгром противника", - йдеться у дописі.
В результаті техніка та жива сила противника була знищена.
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Про це повідомили у 14 ОМБр у фейсбуці.
"Купʼянський напрямок. Успішне відбиття потужного штурму ворога.
Своєчасне виявлення колони ворожої техніки, колосально злагоджена робота всіх підрозділів, шалено напружений бій і… повний розгром противника", - йдеться у дописі.
В результаті техніка та жива сила противника була знищена.
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