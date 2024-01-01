Волинські воїни знищили колону російських окупантів на Харківщині. ВІДЕО

Волинські воїни знищили колону російських окупантів на Харківщині. ВІДЕО
Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вдало відбили ворожий штурм і знищили колону техніки окупантів.

Про це повідомили у 14 ОМБр у фейсбуці.

"Купʼянський напрямок. Успішне відбиття потужного штурму ворога.
Своєчасне виявлення колони ворожої техніки, колосально злагоджена робота всіх підрозділів, шалено напружений бій і… повний розгром противника", - йдеться у дописі.

В результаті техніка та жива сила противника була знищена.


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Теги: Волинь, війна, 14 ОМБР, відбиття штурму
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