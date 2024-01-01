Біатлоніст з Волині став бронзовим призером Чемпіонату України

Біатлоніст з Волині став бронзовим призером Чемпіонату України
Волинянин Кирило Кульчицький став бронзовим призером Чемпіонату України з біатлону серед юнаків і дівчат.

Про це Спорт на Районі повідомив Василь Покотилець, голова Федерації біатлону міста Луцька.

Представник Луцька ввійшов до трійки найкращих у спринтерській гонці, яка відбулася в суботу, 21 грудня.

«Біатлоніст мав один з найкращих показників на вогневих рубежах і у фінішному протоколі поступився лише спортсменам із Києва та Харкова. Хороша та працьовита гонка і перший п'єдестал нового сезону 2024/2025 від нашого спортсмена Волині», – каже Василь Покотилець.

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Теги: спорт, біатлон, Волинь, Україна, Чемпіонат України
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