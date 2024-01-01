Біатлоніст з Волині став бронзовим призером Чемпіонату України
Сьогодні, 13:49
Волинянин Кирило Кульчицький став бронзовим призером Чемпіонату України з біатлону серед юнаків і дівчат.
Про це Спорт на Районі повідомив Василь Покотилець, голова Федерації біатлону міста Луцька.
Представник Луцька ввійшов до трійки найкращих у спринтерській гонці, яка відбулася в суботу, 21 грудня.
«Біатлоніст мав один з найкращих показників на вогневих рубежах і у фінішному протоколі поступився лише спортсменам із Києва та Харкова. Хороша та працьовита гонка і перший п'єдестал нового сезону 2024/2025 від нашого спортсмена Волині», – каже Василь Покотилець.
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Про це Спорт на Районі повідомив Василь Покотилець, голова Федерації біатлону міста Луцька.
Представник Луцька ввійшов до трійки найкращих у спринтерській гонці, яка відбулася в суботу, 21 грудня.
«Біатлоніст мав один з найкращих показників на вогневих рубежах і у фінішному протоколі поступився лише спортсменам із Києва та Харкова. Хороша та працьовита гонка і перший п'єдестал нового сезону 2024/2025 від нашого спортсмена Волині», – каже Василь Покотилець.
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