На Волині чоловік сильно побив залицяльника дружини, який вмовляв її розлучитися

На Волині чоловік сильно побив залицяльника дружини, який вмовляв її розлучитися
На Волині за побиття чоловік отримав три роки умовного терміну. Потерпілий залицявся до його дружини.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА "Волинські новини".

Інцидент стався близько 23-ї години 20 червня 2024 року. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, Андрій М. побив іншого чоловіка. У потерпілого діагностували травму живота з травматичним розривом печінки і жовчного міхура, травму грудної клітки, перелом ребра.

Дії кваліфікували за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто як умисне тяжке тілесне ушкодження. Обвинувачений визнав вину, компенсувавши моральну і матеріальну шкоди.

Як пояснив, потерпілий тривалий час наполегливо пропонував його дружині розлучитися і створити нову сім’ю. У той день, повертаючись з роботи, він зустрів чоловіка біля свого будинку, а тому не стримав емоцій.

На сьогодні, за його словами, конфлікт вичерпаний, бо вони з дружиною зберегли стосунки. Чоловік вперше притягується до криміналу, має на утриманні двох дітей, характеризується позитивно.

Потерпілий, своєю чергою, просив не застосовувати до обвинуваченого покарання, пов’язане з тюремним ув’язненням.

Суд призначив Андрію М. позбавлення волі на п’ять років. Але реальне покарання замінили трирічним іспитовим строком.

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Теги: Волинь, суд, побої, залицяльник
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