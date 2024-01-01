На Волині чоловік сильно побив залицяльника дружини, який вмовляв її розлучитися





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише



Інцидент стався близько 23-ї години 20 червня 2024 року. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, Андрій М. побив іншого чоловіка. У потерпілого діагностували травму живота з травматичним розривом печінки і жовчного міхура, травму грудної клітки, перелом ребра.



Дії кваліфікували за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто як умисне тяжке тілесне ушкодження. Обвинувачений визнав вину, компенсувавши моральну і матеріальну шкоди.



Як пояснив, потерпілий тривалий час наполегливо пропонував його дружині розлучитися і створити нову сім’ю. У той день, повертаючись з роботи, він зустрів чоловіка біля свого будинку, а тому не стримав емоцій.



На сьогодні, за його словами, конфлікт вичерпаний, бо вони з дружиною зберегли стосунки. Чоловік вперше притягується до криміналу, має на утриманні двох дітей, характеризується позитивно.



Потерпілий, своєю чергою, просив не застосовувати до обвинуваченого покарання, пов’язане з тюремним ув’язненням.



Суд призначив Андрію М. позбавлення волі на п’ять років. Але реальне покарання замінили трирічним іспитовим строком.

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