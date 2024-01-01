Окупанти розстріляли українських військовополонених





Про це повідомили в батальйоні безпілотних систем 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, - пише



Розстріл українських полонених зафіксували на відео з безпілотника. На ньому видно, як спершу росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити з хати, здаючись у полон.



У цей час російські військові й розстріляли українських полонених.



Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей злочин, заявивши, що повідомить про цей факт Організацію Об’єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста.



«російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!» — наголосив Лубінець.







Страти полонених українських бійців

Станом на 22 листопада правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише у жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.



Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.



Наразі до суду скерували 3 обвинувальні акти. Цьогоріч суди Чернігівської області винесли два вироки про довічне позбавлення волі для росіян, які у березні 2022-го вбили полонених під час окупації сіл Слобода й Лукашівка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові вкотре розстріляли українських військовополонених на фронті.Про це повідомили в батальйоні безпілотних систем 110 окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, - пише "Громадське" Розстріл українських полонених зафіксували на відео з безпілотника. На ньому видно, як спершу росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити з хати, здаючись у полон.У цей час російські військові й розстріляли українських полонених.Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей злочин, заявивши, що повідомить про цей факт Організацію Об’єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста.«російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом!» — наголосив Лубінець.Станом на 22 листопада правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише у жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.Наразі до суду скерували 3 обвинувальні акти. Цьогоріч суди Чернігівської області винесли два вироки про довічне позбавлення волі для росіян, які у березні 2022-го вбили полонених під час окупації сіл Слобода й Лукашівка.

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