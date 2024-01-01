Волинський священник із дружиною зібрали 400 тисяч для українських воїнів. ВІДЕО

Юрій Мірчук разом з дружиною Інною із села Овлочин Оваднівської громади співають на вулицях та збирають гроші на потреби українських військових.



Таким чином подружній вокальний дует "Два крила" впродовж року зібрав 400 тисяч гривень, розповів



З його слів, після першого вуличного виступу до них почали звертатися волонтери. На потреби війська купляли FPV-дрони, РЕБи та закривали інші військові запити, адже за один раз вдається зібрати в середньому 12 тисяч гривень, каже Юрій Мірчук.



"Виступи тривають 3-4 години. Остання сума, яку вдалося зібрати — 76 тисяч гривень, пішла на допомогу хлопцям, які служать у Покровському напрямку", — розповідає священник.



Юрій — настоятель храмів Володимирської єпархії Православної церкви України. Його дружина Інна за освітою вчителька, працює у Турійському будинку культури. У шлюбі подружжя 19 років, разом виховують двох синів.



Частина пісень, які виконує дует під час виступів, написані дружиною Інною. У 2021-му, завдяки збірці казок, жінка отримала Президентську стипендію, нині готує до друку нову книгу. Крім волонтерства та письменництва, волинянка створює 3D графіку, знімається у кіно.



"Це роль журналістки у фільмі "Спадок", який має вийти на телеекранах у 2025-му році. Мені була пропозиція в цьому році брати участь у конкурсі "Місіс Україна", але я з певних причин відмовилася. Кожного разу стараюся відкривати в собі щось нове, так цікавіше жити", — каже жінка.



У Турійську Інна разом із чоловіком часто організовують: вистави, мюзикли, благодійні концерти та аукціони. Нині гурт "Два крила" збирає кошти на FPV-дрони для 14-ї бригади, які планують передати на передову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Священникразом з дружиноюіз села Овлочин Оваднівської громади співають на вулицях та збирають гроші на потреби українських військових.Таким чином подружній вокальний дует "Два крила" впродовж року зібрав 400 тисяч гривень, розповів Суспільному Юрій Мірчук.З його слів, після першого вуличного виступу до них почали звертатися волонтери. На потреби війська купляли FPV-дрони, РЕБи та закривали інші військові запити, адже за один раз вдається зібрати в середньому 12 тисяч гривень, каже Юрій Мірчук."Виступи тривають 3-4 години. Остання сума, яку вдалося зібрати — 76 тисяч гривень, пішла на допомогу хлопцям, які служать у Покровському напрямку", — розповідає священник.Юрій — настоятель храмів Володимирської єпархії Православної церкви України. Його дружина Інна за освітою вчителька, працює у Турійському будинку культури. У шлюбі подружжя 19 років, разом виховують двох синів.Частина пісень, які виконує дует під час виступів, написані дружиною Інною. У 2021-му, завдяки збірці казок, жінка отримала Президентську стипендію, нині готує до друку нову книгу. Крім волонтерства та письменництва, волинянка створює 3D графіку, знімається у кіно."Це роль журналістки у фільмі "Спадок", який має вийти на телеекранах у 2025-му році. Мені була пропозиція в цьому році брати участь у конкурсі "Місіс Україна", але я з певних причин відмовилася. Кожного разу стараюся відкривати в собі щось нове, так цікавіше жити", — каже жінка.У Турійську Інна разом із чоловіком часто організовують: вистави, мюзикли, благодійні концерти та аукціони. Нині гурт "Два крила" збирає кошти на FPV-дрони для 14-ї бригади, які планують передати на передову.

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