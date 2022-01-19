На Волині п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП

Військовослужбовець ТЦК та СП з Волині спричинив дорожньо-транспортну пригоду.Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.Ковельський РТЦК та СП підтверджує факт дорожньо-транспортної пригоди у Ковелі за участю військовослужбовця установи, що сталася внаслідок керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, ніхто з учасників інциденту не постраждав."Працівниками поліції факт ДТП був зафіксований, а винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства: передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані. Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни", - йдеться у дописі.