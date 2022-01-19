На Волині п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП

На Волині п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП
Військовослужбовець ТЦК та СП з Волині спричинив дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Ковельський РТЦК та СП підтверджує факт дорожньо-транспортної пригоди у Ковелі за участю військовослужбовця установи, що сталася внаслідок керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, ніхто з учасників інциденту не постраждав.

"Працівниками поліції факт ДТП був зафіксований, а винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства: передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані. Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни", - йдеться у дописі.

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Теги: ТЦК, ДТП, алкоголь, Ковель
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