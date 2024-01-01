У міській дитячій поліклініці Луцька закривають усі стоматкабінети





Про це у коментарі журналістам Оксана Лєщинська.



Вже з 1 січня 2025 року стоматологічні кабінети в дитячій поліклініці не працюватимуть, а лікарів, ймовірно, частково переведуть у Луцьку міську клінічну стоматологічну поліклініку, що на вулиці Степана Бандери, де надаватимуть відтепер послуги і дітям.



«Ми отримуємо фінансування з НСЗУ повністю на профілактику, лікування і видалення на одного унікального пацієнта 134 гривні. Якщо пацієнт буде лікувати 4 чи 5 зубів – ми отримаємо 134 гривні за свої послуги від держави. Це можна так? Ви можете купити м’ясо за 10 гривень? Не можете. Ви можете в перукарні обслуговуватись за 10 гривень? Не можете. А я не можу мільйони віддавати на стоматологію. Це ж і зарплати лікарів, медсестер, санітарок, деззасоби, матеріали, апаратура, інструменти тощо», – каже Оксана Лєщинська.



Вже з нового року в кабінетах колишнього стоматологічного відділення у Луцькій міській дитячій поліклініці будуть рентгенкабінети, офтальмологи та інші спеціалісти. Директорка пояснює, що закриття кабінетів – радикальне рішення, але воно, з її слів, допоможе не закрити поліклініку загалом.



«Якщо ми говоримо в цифрах, то щоб ви розуміли 14 мільйонів було забрано з інших спеціальностей в поліклініці. Ну це не 100 тисяч, не 200. А це ж канва для різних корупційних схем, які можуть робити лікарі, оскільки такий дефіцит вражає. І так щоб один кабінет був, наприклад, на бюджеті, а інший – приватно, – не можна. Ані платних послуг, ані благодійних внесків від батьків, ми не маємо права залучати. Якщо я не закрию зараз стоматологію, то через два роки закриється поліклініка», – розповіла Лєщинська.



До слова, за даними Національної служби здоровʼя України, за період 2024 року, за програмою медичних гарантій Луцька міська дитяча поліклініка за стоматологічні послуги отримала 4 мільйони 485 тисяч гривень. Загалом же, за усіма договорами з НСЗУ, дитяча поліклініка цьогоріч вже отримала понад 100 мільйонів гривень.



Схожа ситуація була і в попередні три роки: за стоматологічні послуги медзаклад отримував від 2,1 до 4,4 мільйонів гривень на рік, а загальна сума оплат від НСЗУ становила від 78,5 до 93 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській дитячій поліклініці, а саме у філіалах на проспекті Волі та вулиці Чорновола, закривають усі стоматологічні кабінети. Причина проста – недостатнє фінансування від Національної служби здоровʼя України.Про це у коментарі журналістам «Сили правди» повідомила директорка поліклінікиВже з 1 січня 2025 року стоматологічні кабінети в дитячій поліклініці не працюватимуть, а лікарів, ймовірно, частково переведуть у Луцьку міську клінічну стоматологічну поліклініку, що на вулиці Степана Бандери, де надаватимуть відтепер послуги і дітям.«Ми отримуємо фінансування з НСЗУ повністю на профілактику, лікування і видалення на одного унікального пацієнта 134 гривні. Якщо пацієнт буде лікувати 4 чи 5 зубів – ми отримаємо 134 гривні за свої послуги від держави. Це можна так? Ви можете купити м’ясо за 10 гривень? Не можете. Ви можете в перукарні обслуговуватись за 10 гривень? Не можете. А я не можу мільйони віддавати на стоматологію. Це ж і зарплати лікарів, медсестер, санітарок, деззасоби, матеріали, апаратура, інструменти тощо», – каже Оксана Лєщинська.Вже з нового року в кабінетах колишнього стоматологічного відділення у Луцькій міській дитячій поліклініці будуть рентгенкабінети, офтальмологи та інші спеціалісти. Директорка пояснює, що закриття кабінетів – радикальне рішення, але воно, з її слів, допоможе не закрити поліклініку загалом.«Якщо ми говоримо в цифрах, то щоб ви розуміли 14 мільйонів було забрано з інших спеціальностей в поліклініці. Ну це не 100 тисяч, не 200. А це ж канва для різних корупційних схем, які можуть робити лікарі, оскільки такий дефіцит вражає. І так щоб один кабінет був, наприклад, на бюджеті, а інший – приватно, – не можна. Ані платних послуг, ані благодійних внесків від батьків, ми не маємо права залучати. Якщо я не закрию зараз стоматологію, то через два роки закриється поліклініка», – розповіла Лєщинська.До слова, за даними Національної служби здоровʼя України, за період 2024 року, за програмою медичних гарантій Луцька міська дитяча поліклініка за стоматологічні послуги отримала 4 мільйони 485 тисяч гривень. Загалом же, за усіма договорами з НСЗУ, дитяча поліклініка цьогоріч вже отримала понад 100 мільйонів гривень.Схожа ситуація була і в попередні три роки: за стоматологічні послуги медзаклад отримував від 2,1 до 4,4 мільйонів гривень на рік, а загальна сума оплат від НСЗУ становила від 78,5 до 93 мільйонів гривень.

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