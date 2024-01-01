Погода у Луцьку та Волинській області у понеділок, 23 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 23 грудня.
Про це повідомляють на сторінці центру у фейсбуці.
Так, у Луцьку 23 грудня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
На території Волинської обалсті теж буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2° морозу до 3° тепла.
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Про це повідомляють на сторінці центру у фейсбуці.
Так, у Луцьку 23 грудня буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.
На території Волинської обалсті теж буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2° морозу до 3° тепла.
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