Відключення світла на Волині 23 грудня: подробиці
Сьогодні, 21:15
"Укренерго" в застосунку "Київ Цифровий" повідомило, що відключення електроенергії для побутових споживачів, у понеділок, 23 грудня 2024 року, не прогнозуються.
"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", - йдеться в повідомленні. Однак українців просять продовжувати допомагати енергетикам, зокрема, не використовуючи електроприлади у величезній кількості з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00.
У зв'язку з тим, що ситуація в енергосистемі дозволяє не запроваджувати графіки відключень для українців, ані "Укренерго", ані ДТЕК не повідомляють про це на своїх сторінках у Telegram. Роблять вони це "з міркувань безпеки".
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"Електроенергії достатньо, тому завтра відключень не планується", - йдеться в повідомленні. Однак українців просять продовжувати допомагати енергетикам, зокрема, не використовуючи електроприлади у величезній кількості з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00.
У зв'язку з тим, що ситуація в енергосистемі дозволяє не запроваджувати графіки відключень для українців, ані "Укренерго", ані ДТЕК не повідомляють про це на своїх сторінках у Telegram. Роблять вони це "з міркувань безпеки".
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