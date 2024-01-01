Як не отруїтися під час новорічних свят: корисні поради





Напередодні свят в торгівельних мережах - святкові акції з великими знижками на харчові продукти, що дуже приваблює покупців до закупівлі якомога більше продуктів за привабливими цінами. Однак може бути, що термін реалізації у такої продукції спливає. Щоб не наражати себе та близьких на небезпеку – уважно перевіряйте термін придатності харчових продуктів, наявність стікерів, цілісність пакування, зовнійшній вигляд, передає



Найбільший ризик інфікування цими патогенами мають такі продукти:



сирі яйця

непастеризоване молоко

домашня консервація

сирі м'ясо, риба та морепродукти

м'які сири з непастеризованого молока (наприклад, брі, камамбер, сири з блакитними прожилками)

кондитерські вироби з кремом

Запобігти отруєнню вдома допоможуть:

Ідеально чисті руки та кухонні поверхні

Окремі дошки та ножі для м’яса, риби, фруктів або овочів і готових продуктів



Гарне термічне оброблення сирих продуктів перед вживанням

Актуальні терміни придатності. У випадках, коли з ними все нормально, а вигляд та запах продукту насторожує, краще відмовитися від нього



Вчасне прибирання їжі зі столу у холодильник після святкування

Як не отруїтися готовими стравами з кулінарії або ресторану

Купуйте страви лише у перевірених заздалегідь місцях

Обирайте святкові блюда лише в ресторанах та кафе, де їх готують на замовлення постійно



Не соромтесь просити замінити страву, якщо її якість викликає сумніви



Терміни зберігання найбільш популярних новорічних страв у холодильнику:



для салату "Оселедець під шубою", оскільки потрібен час на просочення – 24 години

для салату "Олів’є" в заправленому вигляді – 4 години

для класичного салату "Крабовий" з різними додатковими інгридієнтами – 24 години (у заправленому вигляді) та 48 годин (без заправки)

для фаршированих яєць за умови, що яйця були зварені круто не менше 15 хвилин, термін зберігання – 1-2 доби

м'ясний холодець , заливне з риби/ м’яса може зберігатися при температурі від 0 до +6 С – 2-3 дні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час різдвяних та новорічних свят збільшується ризик виникнення харчових отруєнь. Якщо продукти та готову їжу неправильно зберігати, їх можуть вражати різні патогенні мікроорганізми.Напередодні свят в торгівельних мережах - святкові акції з великими знижками на харчові продукти, що дуже приваблює покупців до закупівлі якомога більше продуктів за привабливими цінами. Однак може бути, що термін реалізації у такої продукції спливає. Щоб не наражати себе та близьких на небезпеку – уважно перевіряйте термін придатності харчових продуктів, наявність стікерів, цілісність пакування, зовнійшній вигляд, передає ТСН Найбільший ризик інфікування цими патогенами мають такі продукти:сирі яйцянепастеризоване молокодомашня консерваціясирі м'ясо, риба та морепродуктим'які сири з непастеризованого молока (наприклад, брі, камамбер, сири з блакитними прожилками)кондитерські вироби з кремомЗапобігти отруєнню вдома допоможуть:Ідеально чисті руки та кухонні поверхніОкремі дошки та ножі для м’яса, риби, фруктів або овочів і готових продуктівГарне термічне оброблення сирих продуктів перед вживаннямАктуальні терміни придатності. У випадках, коли з ними все нормально, а вигляд та запах продукту насторожує, краще відмовитися від ньогоВчасне прибирання їжі зі столу у холодильник після святкуванняЯк не отруїтися готовими стравами з кулінарії або ресторануКупуйте страви лише у перевірених заздалегідь місцяхОбирайте святкові блюда лише в ресторанах та кафе, де їх готують на замовлення постійноНе соромтесь просити замінити страву, якщо її якість викликає сумнівиТерміни зберігання найбільш популярних новорічних страв у холодильнику:для салату "Оселедець під шубою", оскільки потрібен час на просочення – 24 годинидля салату "Олів’є" в заправленому вигляді – 4 годинидля класичного салату "Крабовий" з різними додатковими інгридієнтами – 24 години (у заправленому вигляді) та 48 годин (без заправки)для фаршированих яєць за умови, що яйця були зварені круто не менше 15 хвилин, термін зберігання – 1-2 добим'ясний холодець , заливне з риби/ м’яса може зберігатися при температурі від 0 до +6 С – 2-3 дні

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