Як не отруїтися під час новорічних свят: корисні поради
Сьогодні, 23:19
Під час різдвяних та новорічних свят збільшується ризик виникнення харчових отруєнь. Якщо продукти та готову їжу неправильно зберігати, їх можуть вражати різні патогенні мікроорганізми.
Напередодні свят в торгівельних мережах - святкові акції з великими знижками на харчові продукти, що дуже приваблює покупців до закупівлі якомога більше продуктів за привабливими цінами. Однак може бути, що термін реалізації у такої продукції спливає. Щоб не наражати себе та близьких на небезпеку – уважно перевіряйте термін придатності харчових продуктів, наявність стікерів, цілісність пакування, зовнійшній вигляд, передає ТСН.
Найбільший ризик інфікування цими патогенами мають такі продукти:
сирі яйця
непастеризоване молоко
домашня консервація
сирі м'ясо, риба та морепродукти
м'які сири з непастеризованого молока (наприклад, брі, камамбер, сири з блакитними прожилками)
кондитерські вироби з кремом
Запобігти отруєнню вдома допоможуть:
Ідеально чисті руки та кухонні поверхні
Окремі дошки та ножі для м’яса, риби, фруктів або овочів і готових продуктів
Гарне термічне оброблення сирих продуктів перед вживанням
Актуальні терміни придатності. У випадках, коли з ними все нормально, а вигляд та запах продукту насторожує, краще відмовитися від нього
Вчасне прибирання їжі зі столу у холодильник після святкування
Як не отруїтися готовими стравами з кулінарії або ресторану
Купуйте страви лише у перевірених заздалегідь місцях
Обирайте святкові блюда лише в ресторанах та кафе, де їх готують на замовлення постійно
Не соромтесь просити замінити страву, якщо її якість викликає сумніви
Терміни зберігання найбільш популярних новорічних страв у холодильнику:
для салату "Оселедець під шубою", оскільки потрібен час на просочення – 24 години
для салату "Олів’є" в заправленому вигляді – 4 години
для класичного салату "Крабовий" з різними додатковими інгридієнтами – 24 години (у заправленому вигляді) та 48 годин (без заправки)
для фаршированих яєць за умови, що яйця були зварені круто не менше 15 хвилин, термін зберігання – 1-2 доби
м'ясний холодець , заливне з риби/ м’яса може зберігатися при температурі від 0 до +6 С – 2-3 дні
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Напередодні свят в торгівельних мережах - святкові акції з великими знижками на харчові продукти, що дуже приваблює покупців до закупівлі якомога більше продуктів за привабливими цінами. Однак може бути, що термін реалізації у такої продукції спливає. Щоб не наражати себе та близьких на небезпеку – уважно перевіряйте термін придатності харчових продуктів, наявність стікерів, цілісність пакування, зовнійшній вигляд, передає ТСН.
Найбільший ризик інфікування цими патогенами мають такі продукти:
сирі яйця
непастеризоване молоко
домашня консервація
сирі м'ясо, риба та морепродукти
м'які сири з непастеризованого молока (наприклад, брі, камамбер, сири з блакитними прожилками)
кондитерські вироби з кремом
Запобігти отруєнню вдома допоможуть:
Ідеально чисті руки та кухонні поверхні
Окремі дошки та ножі для м’яса, риби, фруктів або овочів і готових продуктів
Гарне термічне оброблення сирих продуктів перед вживанням
Актуальні терміни придатності. У випадках, коли з ними все нормально, а вигляд та запах продукту насторожує, краще відмовитися від нього
Вчасне прибирання їжі зі столу у холодильник після святкування
Як не отруїтися готовими стравами з кулінарії або ресторану
Купуйте страви лише у перевірених заздалегідь місцях
Обирайте святкові блюда лише в ресторанах та кафе, де їх готують на замовлення постійно
Не соромтесь просити замінити страву, якщо її якість викликає сумніви
Терміни зберігання найбільш популярних новорічних страв у холодильнику:
для салату "Оселедець під шубою", оскільки потрібен час на просочення – 24 години
для салату "Олів’є" в заправленому вигляді – 4 години
для класичного салату "Крабовий" з різними додатковими інгридієнтами – 24 години (у заправленому вигляді) та 48 годин (без заправки)
для фаршированих яєць за умови, що яйця були зварені круто не менше 15 хвилин, термін зберігання – 1-2 доби
м'ясний холодець , заливне з риби/ м’яса може зберігатися при температурі від 0 до +6 С – 2-3 дні
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