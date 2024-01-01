Більшість не мають поруч близьких: як реабілітовують бійців в медзакладі на Волині

Більшість не мають поруч близьких: як реабілітовують бійців в медзакладі на Волині
В одному з медзакладів на Волині за час повномасштабної війни пролікували понад 5 тисяч військовослужбовців.

Як розповіла Суспільному завідувачка неврології Наталія Луцик, чимало бійців — з інших регіонів України і не мають поруч близьких. Тому особливу увагу їм приділяють лікарі та санітари.

"Їхніми близькими стає наш персонал. Для прикладу, наша санітарка одному військовому, який дуже просив домашнього молока, приносила йому його", — говорить Наталія Луцик.

Як реабілітовують бійців і бійчинь

Десантник-штурмовик Олександр – боєць 77 аеромобільної бригади з Черкащини, нині реабілітується на Волині.

"Чотири місяці нуля і при виконанні бойового завдання отримав поранення. За лікування не оплачую, усе держава. Спасли ногу: 21 операція, 2 титанові пластини. Теж було лячно, але ж.. ми мужики", — каже військовослужбовець.

Волинянин Сергій проходить реабілітацію після лікування. Під час виконання бойового завдання воїн отримав поранення голови, руки й ноги.

"Я сам газоелектрозварювальник, працював у Луцьку. І коли це все зав'язалося — усе кинув і пішов, бо хто, як не я", — говорить військовослужбовець Сергій.

Військовослужбовиця Оксана — з Волині, на службі з 2020 року. Зізнається: це була її дитяча мрія. За свій войовничий характер отримала позивний "Чорна мамба" — це небезпечна змія. Служила зенітницею, далі бойовим медиком. Жінка має трьох дітей і двох онуків.

"Був обстріл, хлопці кричать "бігом у бліндаж", а я з мамою говорила. Вони до мене кричать: кинь телефона, я кажу: Мам, передзвоню". А вона каже: "Ти ніколи не маєш часу зі мною поговорити". Мама є мама", — пригадує захисниця.

З бійцями працюють мультидисциплінарні команди

За словами фізичної терапевтки Оксани Хрін, у реабілітації та лікування результат у багато чому залежить від бажання самого пацієнта: "У нас було багато пацієнтів. І ті, які бажають, слідують рекомендаціям, виходять з гарними результатами".

З військовослужбовцями працюють мультидисциплінарні команди, каже заступник директора медзакладу Олександр Озінович.

"До складу входять: лікарі, терапевти, логопеди, психологи та соцпрацівники. Також до мультидисциплінарних команд включили ортезистів, протезистів для підготовки для виготовлення протезів ", — каже Олександр Озінович.

Як додав заступник директора медзакладу, у жовтні цього року провели реорганізацію реабілітаційного відділення. Його перенесли на перший поверх для зручності відвідувачів.

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Теги: реабілітація, військові
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