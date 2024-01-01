Різдвяні богослужіння в кафедральному соборі Луцька: подробиці





Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.



Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці.



24 грудня, вівторок, Навечір’я Різдва Христового:



8:00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія

17:00 – Всенічна



25 грудня, середа, Різдво Христове:



7:30 – Літургія в нижньому храмі

9:00 – Літургія у верхньому храмі

17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта»



26 грудня, четвер, Собор Пресвятої Богородиці:



7:30 – Літургія в нижньому храмі

9:00 – Літургія у верхньому храмі

17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів»



27 грудня, п’ятниця, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:



9:00 – Літургія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку з нагоди Різдва Христового відбудуться святкові богослужіння.Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці.8:00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія17:00 – Всенічна7:30 – Літургія в нижньому храмі9:00 – Літургія у верхньому храмі17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта»7:30 – Літургія в нижньому храмі9:00 – Літургія у верхньому храмі17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів»9:00 – Літургія.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію