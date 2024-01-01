Різдвяні богослужіння в кафедральному соборі Луцька: подробиці

Різдвяні богослужіння в кафедральному соборі Луцька: подробиці
У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку з нагоди Різдва Христового відбудуться святкові богослужіння.

Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці.

24 грудня, вівторок, Навечір’я Різдва Христового:

8:00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія
17:00 – Всенічна

25 грудня, середа, Різдво Христове:

7:30 – Літургія в нижньому храмі
9:00 – Літургія у верхньому храмі
17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта»

26 грудня, четвер, Собор Пресвятої Богородиці:

7:30 – Літургія в нижньому храмі
9:00 – Літургія у верхньому храмі
17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів»

27 грудня, п’ятниця, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:

9:00 – Літургія.

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Теги: розклад богослужінь, пцу
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