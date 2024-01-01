Різдвяні богослужіння в кафедральному соборі Луцька: подробиці
Сьогодні, 20:38
У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку з нагоди Різдва Христового відбудуться святкові богослужіння.
Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці.
24 грудня, вівторок, Навечір’я Різдва Христового:
8:00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія
17:00 – Всенічна
25 грудня, середа, Різдво Христове:
7:30 – Літургія в нижньому храмі
9:00 – Літургія у верхньому храмі
17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта»
26 грудня, четвер, Собор Пресвятої Богородиці:
7:30 – Літургія в нижньому храмі
9:00 – Літургія у верхньому храмі
17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів»
27 грудня, п’ятниця, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:
9:00 – Літургія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці.
24 грудня, вівторок, Навечір’я Різдва Христового:
8:00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія
17:00 – Всенічна
25 грудня, середа, Різдво Христове:
7:30 – Літургія в нижньому храмі
9:00 – Літургія у верхньому храмі
17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта»
26 грудня, четвер, Собор Пресвятої Богородиці:
7:30 – Літургія в нижньому храмі
9:00 – Літургія у верхньому храмі
17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів»
27 грудня, п’ятниця, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:
9:00 – Літургія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Різдвяні богослужіння в кафедральному соборі Луцька: подробиці
Сьогодні, 20:38
Погода у Луцьку та Волинській області у понеділок, 23 грудня
Сьогодні, 20:00
Курсантам військових ЗВО підвищать виплати
Сьогодні, 18:25
На Волині п'яний працівник ТЦК спричинив ДТП
Сьогодні, 17:37