Курс валют на 23 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 23 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 грудня. Вартість долара, євро і злотого зменшилася після вихідних.

Про це свідчить офіційний курс НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,87 (-5 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,51 (-6 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,20 (-5 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 23 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
23 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як не отруїтися під час новорічних свят: корисні поради
22 грудень, 23:19
Більшість не мають поруч близьких: як реабілітовують бійців в медзакладі на Волині
22 грудень, 22:12
Відключення світла на Волині 23 грудня: подробиці
22 грудень, 21:15
Схожі новини
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
21 грудень, 10:11
Курс валют на 19 грудня: деталі Курс валют на 19 грудня: деталі
19 грудень, 03:11
Курс валют на 17 грудня: скільки коштує долар, євро і злотий Курс валют на 17 грудня: скільки коштує долар, євро і злотий
17 грудень, 03:11
Курс валют на 16 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий Курс валют на 16 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
16 грудень, 03:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют на 23 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
 0
23 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Як не отруїтися під час новорічних свят: корисні поради
22 грудень, 23:19
 0
Більшість не мають поруч близьких: як реабілітовують бійців в медзакладі на Волині
22 грудень, 22:12
 0
Відключення світла на Волині 23 грудня: подробиці
22 грудень, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8