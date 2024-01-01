Курс валют на 23 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це свідчить офіційний курс НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,87 (-5 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,51 (-6 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,20 (-5 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 23 грудня. Вартість долара, євро і злотого зменшилася після вихідних.Про це свідчить офіційний курс НБУ.Курс долара1 долар США – 41,87 (-5 коп.)Курс євро1 євро – 43,51 (-6 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,20 (-5 коп.)

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