Дружини загиблих бійців малювали картини у Луцьку





Учасниці малювали море, гори та Всесвіт, розповіла Світлана Козачук.



Світлана Козачук — дружина загиблого військовослужбовця Ігоря Козачука. Чоловік був довгий час на захисті волинського кордону, а у 2023 році поїхав на Донецькій напрямок, там він і загинув 18 травня. Подружжя виховало троє доньок, вже після загибелі чоловіка народилась внучка. Світлана каже, що вирішила організувати такий майстер-клас, щоб об'єднати жінок загиблих захисників.



"Якщо у мене є діти і я можу до них прихилитися, то є дівчата, які не встигли мати дітей. То ми один одного підтримуємо. Бо життя триває", — розповідає Світлана Козачук.



Дружина загиблого військовослужбовця Олега Профатіла Римма каже, що чоловік пішов захищати батьківщину добровольцем. Він служив в 128-й закарпатській бригаді. Його взяли з третьої спроби, каже Римма.



"Він був і в Херсоні, останні два місяці — в Бахмуті та помер від гнійної пневмонії. Взяв вихідний на свій день народження 4 січня. Йому якраз виповнилося 34 роки", — розповіла жінка.

Зараз Римма виховує їхню спільну донечку та, каже, що любить зустрічатися та спілкуватися з дружинами полеглих захисників.



Оксана Фесенко на своїй картині малює Всесвіт.



"Мій Всесвіт розбитий, забраний, а чоловік дуже любив фільми та книги про Всесвіт. Малюю Всесвіт, але такий чорний і розбитий з яскравою зіркою на небі, яка світить мені і чекає", — каже жінка.

Її чоловік Андрій Фесенко на позивний "Фес" загинув у травні 2024 року в Луганській області. Йому було 47 років. Родом чоловік був з Київщині, але просив його поховати на Волині.



Після того, як дружини загиблих бійців напишуть свої картини, вони стануть частиною виставки, яка буде подорожувати Україною у рамках проєкту "Маємо жити", каже організаторка Світлана Козачук.

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