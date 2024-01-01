До Українського легіону в Польщі надійшло понад 1000 заяв





Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар в інтерв’ю



Він зауважив, що на прохання Міністерства оборони точна кількість заяв є “закритою інформацією”.



“Загалом ми маємо більше тисячі заяв, які зараз розглядаються відповідною комісією. Ми сподіваємося, що ця кількість постійно зростатиме", - сказав український дипломат.



Василь Боднар зазначив, що польська сторона забезпечує "досить серйозні умови" для базової військової підготовки новобранців. Залежно від спеціалізації бійців відправляють на спеціалізовані полігони для відповідної підготовки.



“Після цього йде формування у відповідній військовій підрозділ на території України, де ті, хто записався до Українського легіону, вже перебувають у безпосередньому підпорядкуванні тієї чи іншої військової частини", – розповів посол.



Василь Боднар зауважив, що набір, підписання контрактів і формування першого українського підрозділу розпочалися у листопаді. На 10 січня планується наступний запис.

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