Скільки чекати на виплати після повернення із СЗЧ: у Міноборони пояснили





Про це повідомив начальник відділу комунікацій Головного управління Військової служби правопорядку Сергій Кузьменко, передає



За його словами, відновлення всіх виплат та забезпечення тим, хто повернувся із СЗЧ, відновлюється після офіційного наказу про зарахування до резервного батальйону.



Прибуваючи в батальйон резерву військовий подає рапорт на командира частини.



"Коли командир видає наказ по стройовій частині, що військовослужбовець зарахований до резервного батальйону, з цього моменту йому поновлюється виплата грошового забезпечення, здійснюється забезпечення речове, харчове, а також поновлюються всі пільги відповідно до чинного законодавства, – сказав він.



Кузьменко нагадав, що від моменту залишення військовим своєї частини до видання наказу про зарахування до резервного батальйону виплати грошового забезпечення та забезпечення речовим майном не здійснюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці, які добровільно повернулись до військової частини після СЗЧ, отримуватимуть ті самі виплати, пільги та забезпечення. Для цього потрібен відповідний наказ командира.Про це повідомив начальник відділу комунікацій Головного управління Військової служби правопорядку, передає ТСН За його словами, відновлення всіх виплат та забезпечення тим, хто повернувся із СЗЧ, відновлюється після офіційного наказу про зарахування до резервного батальйону.Прибуваючи в батальйон резерву військовий подає рапорт на командира частини."Коли командир видає наказ по стройовій частині, що військовослужбовець зарахований до резервного батальйону, з цього моменту йому поновлюється виплата грошового забезпечення, здійснюється забезпечення речове, харчове, а також поновлюються всі пільги відповідно до чинного законодавства, – сказав він.Кузьменко нагадав, що від моменту залишення військовим своєї частини до видання наказу про зарахування до резервного батальйону виплати грошового забезпечення та забезпечення речовим майном не здійснюються.

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