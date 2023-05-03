Курсантам військових ЗВО підвищать виплати





Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник, повідомляє



Під час робочого візиту до Львова заступник міністра оборони провів зустріч з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.



За словами Мельника, покращення умов грошового забезпечення для курсантів військових закладів вищої освіти відбудеться вже у 2025 році.



"Вже з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень, і ці виплати будуть підвищуватись у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", - повідомив Мельник.



Мельник також запевнив курсантів у тому, що Міністерство оборони й надалі підтримуватиме їх, покращуючи умови навчання та служби. А також пообіцяв продовжувати практику відкритих зустрічей з курсантами усіх військових закладів вищої освіти України.



Нагадаємо, що днями глава Міноборони Рустем Умєров підписав наказ по звільнення начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука.



І таким чином 18 грудня наказом міністра оборони генерал-лейтенант Ткачук був звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.



Зауважимо, що ще раніше цього року у ЗМІ з'явилась інформація, що курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові скаржилися на цькування, приниження та булінг у свій бік.



Вони також повідомили про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування і так звану “ротну касу”, коли курсантам доводилося скидатися на купівлю принтера, паперу, мийних засобів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступного року зросте грошове забезпечення курсантів військових вишів. Їх забезпечення підніметься до більш як 20 тисяч гривень, але є нюанс.Про це заявив заступник міністра оборони України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.Під час робочого візиту до Львова заступник міністра оборони провів зустріч з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.За словами Мельника, покращення умов грошового забезпечення для курсантів військових закладів вищої освіти відбудеться вже у 2025 році."Вже з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень, і ці виплати будуть підвищуватись у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", - повідомив Мельник.Мельник також запевнив курсантів у тому, що Міністерство оборони й надалі підтримуватиме їх, покращуючи умови навчання та служби. А також пообіцяв продовжувати практику відкритих зустрічей з курсантами усіх військових закладів вищої освіти України.Нагадаємо, що днями глава Міноборони Рустем Умєров підписав наказ по звільнення начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука.І таким чином 18 грудня наказом міністра оборони генерал-лейтенант Ткачук був звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.Зауважимо, що ще раніше цього року у ЗМІ з'явилась інформація, що курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові скаржилися на цькування, приниження та булінг у свій бік.Вони також повідомили про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування і так звану “ротну касу”, коли курсантам доводилося скидатися на купівлю принтера, паперу, мийних засобів.

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