Курсантам військових ЗВО підвищать виплати
Сьогодні, 18:25
Наступного року зросте грошове забезпечення курсантів військових вишів. Їх забезпечення підніметься до більш як 20 тисяч гривень, але є нюанс.
Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Під час робочого візиту до Львова заступник міністра оборони провів зустріч з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
За словами Мельника, покращення умов грошового забезпечення для курсантів військових закладів вищої освіти відбудеться вже у 2025 році.
"Вже з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень, і ці виплати будуть підвищуватись у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", - повідомив Мельник.
Мельник також запевнив курсантів у тому, що Міністерство оборони й надалі підтримуватиме їх, покращуючи умови навчання та служби. А також пообіцяв продовжувати практику відкритих зустрічей з курсантами усіх військових закладів вищої освіти України.
Нагадаємо, що днями глава Міноборони Рустем Умєров підписав наказ по звільнення начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука.
І таким чином 18 грудня наказом міністра оборони генерал-лейтенант Ткачук був звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Зауважимо, що ще раніше цього року у ЗМІ з'явилась інформація, що курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові скаржилися на цькування, приниження та булінг у свій бік.
Вони також повідомили про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування і так звану “ротну касу”, коли курсантам доводилося скидатися на купівлю принтера, паперу, мийних засобів.
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Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Під час робочого візиту до Львова заступник міністра оборони провів зустріч з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
За словами Мельника, покращення умов грошового забезпечення для курсантів військових закладів вищої освіти відбудеться вже у 2025 році.
"Вже з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень, і ці виплати будуть підвищуватись у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень", - повідомив Мельник.
Мельник також запевнив курсантів у тому, що Міністерство оборони й надалі підтримуватиме їх, покращуючи умови навчання та служби. А також пообіцяв продовжувати практику відкритих зустрічей з курсантами усіх військових закладів вищої освіти України.
Нагадаємо, що днями глава Міноборони Рустем Умєров підписав наказ по звільнення начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука.
І таким чином 18 грудня наказом міністра оборони генерал-лейтенант Ткачук був звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Зауважимо, що ще раніше цього року у ЗМІ з'явилась інформація, що курсанти Національної академії сухопутних військ у Львові скаржилися на цькування, приниження та булінг у свій бік.
Вони також повідомили про відсутність необхідних ліків у медпункті, низьку якість харчування і так звану “ротну касу”, коли курсантам доводилося скидатися на купівлю принтера, паперу, мийних засобів.
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