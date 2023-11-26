Волинська боксерка – перша в Україні володарка чемпіонських 14 титулів

Тетяна Коб стала першою в Україні спортсменкою, яка здобула 14 чемпіонських титулів на Чемпіонатах України у ваговій категорії до 51 кг.



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Тетяна Коб — заслужений майстер спорту України з боксу, учасниця Олімпійських ігор та перша жінка-спортсменка, яка представляла Україну на Олімпійських іграх у боксі, посівши п’яте місце. Також вона є бронзовою призеркою Чемпіонату світу та дворазовою чемпіонкою, срібною та бронзовою призеркою Чемпіонатів Європи.



«Здійснилася омріяна мрія. Моє імʼя та мої досягнення потрапили до Книги Рекордів України 2024 року. Приємно бути частинкою та рекордсменкою цього офіційного реєстру. Незважаючи на тяжкі часи, дякую нашим воїнам, які обороняють і захищають нашу Україну», - поділилася своїми враженнями Тетяна Коб.



З досягненням Тетяну Коб привітали президент НОК України Вадим Гутцайт та голова Комісії атлетів НОК України Георгій Зантарая.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боксерка з Волиністала першою в Україні спортсменкою, яка здобула 14 чемпіонських титулів на Чемпіонатах України у ваговій категорії до 51 кг.Про це повідомляє ВСН , посилаючись на Національний олімпійський комітет України.Тетяна Коб — заслужений майстер спорту України з боксу, учасниця Олімпійських ігор та перша жінка-спортсменка, яка представляла Україну на Олімпійських іграх у боксі, посівши п’яте місце. Також вона є бронзовою призеркою Чемпіонату світу та дворазовою чемпіонкою, срібною та бронзовою призеркою Чемпіонатів Європи.«Здійснилася омріяна мрія. Моє імʼя та мої досягнення потрапили до Книги Рекордів України 2024 року. Приємно бути частинкою та рекордсменкою цього офіційного реєстру. Незважаючи на тяжкі часи, дякую нашим воїнам, які обороняють і захищають нашу Україну», - поділилася своїми враженнями Тетяна Коб.З досягненням Тетяну Коб привітали президент НОК України Вадим Гутцайт та голова Комісії атлетів НОК України Георгій Зантарая.

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