За минулу добу українські захисники знищили близько 1820 окупантів, 15 танків і 32 артсистеми

За минулу добу українські захисники знищили близько 1820 окупантів, 15 танків і 32 артсистеми
Військовослужбовці Сил оборони України щодня завдають втрат російським окупантам. Так, протягом минулої доби українські воїни знищили близько 1820 окупантів, 15 танків, 32 артсистеми.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 774100 (+1820) осіб,
танків ‒ 9609 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 19870 (+29) од,
артилерійських систем – 21284 (+32) од,
РСЗВ – 1256 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1030 (+3) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),
крилаті ракети ‒ 2947 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81) од,
спеціальна техніка ‒ 3662 (+0)
Дані уточнюються

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Теги: Україна, війна, втрати окупантів
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