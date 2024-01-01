22 грудня на Волині: гортаючи календар

22 грудня на Волині: гортаючи календар
22 грудня день народження святкує директор Горохівського районного історичного музею Ігор Шешко.

Також особисте свято сьогодні у директора Луцького міського центру науково-технічної освіти Ігоря Данильчука.

22 грудня іменини у тих, хто носить ім’я Анастасія.

Інтернет-видання ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів у роботі.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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