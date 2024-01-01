Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 22 грудня

Луцьк

Хмарно з проясненнями

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Теги: погода, прогноз
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