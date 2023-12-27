Призначено першого заступника голови Волинської ОВА

Призначено першого заступника голови Волинської ОВА
Кабінет Міністрів України погодив призначення першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм.

"Погоджено призначення Стельмащука Олега Станіславовича першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Довідка: Стельмащук Олег Станіславович народився 1 січня 1972 року у м. Львові.Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «правознавство» з присвоєнням кваліфікації «юрист». Працював у органах Служби Безпеки України.
З липня 2015 року був заступником начальника ДФС Львівщини.
Одружений, виховує 2 дітей.

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Теги: ОВА, заступник
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