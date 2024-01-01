Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:43
Цими вихідними на Волині очікується хмарна погода. 21 грудня буде без опадів, а 22 очікується мокрий сніг та ожеледиця.
Про це Суспільному розповів завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського центру з гідрометеорології Василь Климюк.
У суботу, 21 грудня, буде хмарно, але без опадів. Температура повітря протягом доби становитиме від -1 до +4°. Вдень від 2 до 4° тепла, вночі від 0 до -2°. Вітер західний 5-10 метрів за секунду.
В неділю, 22 грудня, буде хмарно з проясненнями. На дорогах очікується ожеледиця, сніг та мокрий сніг. Пориві вітру 7-12 метрів за секунду. Коливатиметься і температура повітря від -4 до +1 вночі та від -1 до +4 впродовж дня.
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Про це Суспільному розповів завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського центру з гідрометеорології Василь Климюк.
У суботу, 21 грудня, буде хмарно, але без опадів. Температура повітря протягом доби становитиме від -1 до +4°. Вдень від 2 до 4° тепла, вночі від 0 до -2°. Вітер західний 5-10 метрів за секунду.
В неділю, 22 грудня, буде хмарно з проясненнями. На дорогах очікується ожеледиця, сніг та мокрий сніг. Пориві вітру 7-12 метрів за секунду. Коливатиметься і температура повітря від -4 до +1 вночі та від -1 до +4 впродовж дня.
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