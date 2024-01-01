Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині

Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині
Цими вихідними на Волині очікується хмарна погода. 21 грудня буде без опадів, а 22 очікується мокрий сніг та ожеледиця.

Про це Суспільному розповів завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського центру з гідрометеорології Василь Климюк.

У суботу, 21 грудня, буде хмарно, але без опадів. Температура повітря протягом доби становитиме від -1 до +4°. Вдень від 2 до 4° тепла, вночі від 0 до -2°. Вітер західний 5-10 метрів за секунду.

В неділю, 22 грудня, буде хмарно з проясненнями. На дорогах очікується ожеледиця, сніг та мокрий сніг. Пориві вітру 7-12 метрів за секунду. Коливатиметься і температура повітря від -4 до +1 вночі та від -1 до +4 впродовж дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:43
На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці
Сьогодні, 12:01
Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот
Сьогодні, 11:58
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 грудня
Сьогодні, 11:14
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:11
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 грудня
14 грудень, 20:00
На Волині синоптики прогнозують погіршення погодних умов На Волині синоптики прогнозують погіршення погодних умов
14 грудень, 16:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 грудня
07 грудень, 20:00
Прогноз синоптиків на вихідні: якою буде погода в Луцьку та на Волині Прогноз синоптиків на вихідні: якою буде погода в Луцьку та на Волині
07 грудень, 09:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:43
 0
На Волині сталася масштабна смертельна ДТП: подробиці
Сьогодні, 12:01
 0
Під час лікування помер воїн з Волині Олег Кот
Сьогодні, 11:58
 0
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 21-22 грудня
Сьогодні, 11:14
 0
Курс валют на вихідні: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8