Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода на Волині

Цими вихідними на Волині очікується хмарна погода. 21 грудня буде без опадів, а 22 очікується мокрий сніг та ожеледиця.Про це Суспільному розповів завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського центру з гідрометеорологіїУ суботу, 21 грудня, буде хмарно, але без опадів. Температура повітря протягом доби становитиме від -1 до +4°. Вдень від 2 до 4° тепла, вночі від 0 до -2°. Вітер західний 5-10 метрів за секунду.В неділю, 22 грудня, буде хмарно з проясненнями. На дорогах очікується ожеледиця, сніг та мокрий сніг. Пориві вітру 7-12 метрів за секунду. Коливатиметься і температура повітря від -4 до +1 вночі та від -1 до +4 впродовж дня.