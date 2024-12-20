Трамп пообіцяв, що США продовжуватимуть підтримувати Україну,

Дональд Трамп дав зрозуміти Європі, що після навгурації продовжить військову підтримку України.



Про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформованих співрозмовників, - пише



За словами трьох джерел FT, поінформованих про переговори із західними посадовцями, Трамп має намір продовжити постачання американської військової продукції Україні після своєї інавгурації.



Британські посадовці, які відвідували Вашингтон на початку грудня, заявили виданню, що обраний президент США вважає: постачання зброї Україні після "припинення вогню" відповідає ідеї "миру через силу".



Водночас, за їхніми словами, Трамп досі вважає, що Україна ніколи не повинна отримати членство в НАТО, і хоче негайного припинення конфлікту.



Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв припинити допомогу Україні та змусити Київ до негайних мирних переговорів, нагадує Financial Times.



Серед іншого, обраний американський президент обіцяв завершити війну в Україні "за 24 години".



Нині команда Трампа, як відомо, міркує над планом припинення бойових дій в Україні, а сам він нещодавно заявив, що досяг "деякого прогресу".



Також новообраний президент США запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обраний президент СШАдав зрозуміти Європі, що після навгурації продовжить військову підтримку України.Про це повідомляє Financial Times з посиланням на поінформованих співрозмовників, - пише "Європейська правда" За словами трьох джерел FT, поінформованих про переговори із західними посадовцями, Трамп має намір продовжити постачання американської військової продукції Україні після своєї інавгурації.Британські посадовці, які відвідували Вашингтон на початку грудня, заявили виданню, що обраний президент США вважає: постачання зброї Україні після "припинення вогню" відповідає ідеї "миру через силу".Водночас, за їхніми словами, Трамп досі вважає, що Україна ніколи не повинна отримати членство в НАТО, і хоче негайного припинення конфлікту.Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв припинити допомогу Україні та змусити Київ до негайних мирних переговорів, нагадує Financial Times.Серед іншого, обраний американський президент обіцяв завершити війну в Україні "за 24 години".Нині команда Трампа, як відомо, міркує над планом припинення бойових дій в Україні, а сам він нещодавно заявив, що досяг "деякого прогресу".Також новообраний президент США запевнив, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

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