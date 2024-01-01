Скільки коштує приготувати кутю в Луцьку?
Сьогодні, 17:00
Святвечір, який українці цьогоріч відзначатимуть 24 грудня, вже близько.
Одним із ключових символів цього свята залишається кутя – страва, яка не лише має глибоке символічне значення, але й відображає багатство традицій нашого народу.
У скільки цьогоріч стане обійдеться ця страва для луцьких родин дізнавалися журналісти ВолиньPost.
У павільйоні Старого ринку селяни торгують усім, що потрібно для святкової страви. Для зручності, інгредієнти продають порційно – не кілограмами, а відміряючи скляночками та чарками.
Так, склянка куті вартує 10 гривень. Торговці продають як суху крупу, так і вже відварену.
Склянка волоських горіхів цінять у 20-25 гривень за склянку.
Ціна маку – близько 30 гривень за склянку, родзинок – 20 гривень за 100 грамів.
Склянка меду (100 грамів) обійдеться лучанам у близько 30 гривень.
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Одним із ключових символів цього свята залишається кутя – страва, яка не лише має глибоке символічне значення, але й відображає багатство традицій нашого народу.
У скільки цьогоріч стане обійдеться ця страва для луцьких родин дізнавалися журналісти ВолиньPost.
У павільйоні Старого ринку селяни торгують усім, що потрібно для святкової страви. Для зручності, інгредієнти продають порційно – не кілограмами, а відміряючи скляночками та чарками.
Так, склянка куті вартує 10 гривень. Торговці продають як суху крупу, так і вже відварену.
Склянка волоських горіхів цінять у 20-25 гривень за склянку.
Ціна маку – близько 30 гривень за склянку, родзинок – 20 гривень за 100 грамів.
Склянка меду (100 грамів) обійдеться лучанам у близько 30 гривень.
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