Скільки коштує приготувати кутю в Луцьку?

Скільки коштує приготувати кутю в Луцьку?
Святвечір, який українці цьогоріч відзначатимуть 24 грудня, вже близько.

Одним із ключових символів цього свята залишається кутя – страва, яка не лише має глибоке символічне значення, але й відображає багатство традицій нашого народу.

У скільки цьогоріч стане обійдеться ця страва для луцьких родин дізнавалися журналісти ВолиньPost.

У павільйоні Старого ринку селяни торгують усім, що потрібно для святкової страви. Для зручності, інгредієнти продають порційно – не кілограмами, а відміряючи скляночками та чарками.

Так, склянка куті вартує 10 гривень. Торговці продають як суху крупу, так і вже відварену.

Склянка волоських горіхів цінять у 20-25 гривень за склянку.

Ціна маку – близько 30 гривень за склянку, родзинок – 20 гривень за 100 грамів.

Склянка меду (100 грамів) обійдеться лучанам у близько 30 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіянин, який у під'їзді будинку варив ножем волинянина, перебуватиме під вартою
Сьогодні, 18:10
Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
Сьогодні, 17:15
Скільки коштує приготувати кутю в Луцьку?
Сьогодні, 17:00
У Курській області загинув Герой з Луцька Роман Босюк
Сьогодні, 16:38
У Луцькому ЦНАПі через кібератаку з боку рф призупинили надання деяких послуг
Сьогодні, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чим професійні шампуні відрізняються від мас-маркету
Сьогодні, 18:19
 0
Росіянин, який у під'їзді будинку варив ножем волинянина, перебуватиме під вартою
Сьогодні, 18:10
 0
Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
Сьогодні, 17:15
 0
Скільки коштує приготувати кутю в Луцьку?
Сьогодні, 17:00
 0
У Курській області загинув Герой з Луцька Роман Босюк
Сьогодні, 16:38
 0
Медіа
відео
1/8