Скільки коштує приготувати кутю в Луцьку?

Святвечір, який українці цьогоріч відзначатимуть 24 грудня, вже близько.Одним із ключових символів цього свята залишається кутя – страва, яка не лише має глибоке символічне значення, але й відображає багатство традицій нашого народу.У скільки цьогоріч стане обійдеться ця страва для луцьких родин дізнавалися журналісти ВолиньPost.У павільйоні Старого ринку селяни торгують усім, що потрібно для святкової страви. Для зручності, інгредієнти продають порційно – не кілограмами, а відміряючи скляночками та чарками.Так, склянка куті вартує 10 гривень. Торговці продають як суху крупу, так і вже відварену.Склянка волоських горіхів цінять у 20-25 гривень за склянку.Ціна маку – близько 30 гривень за склянку, родзинок – 20 гривень за 100 грамів.Склянка меду (100 грамів) обійдеться лучанам у близько 30 гривень.