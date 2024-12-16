У Курській області загинув Герой з Луцька Роман Босюк





Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Босюк Роман Миколайович, 25.07.1982 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги 3 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону.



Солдат Босюк Роман Миколайович загинув 16.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Руське Порічне Курської області рф", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з Луцька Роман Босюк.Про це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Босюк Роман Миколайович, 25.07.1982 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги 3 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону.Солдат Босюк Роман Миколайович загинув 16.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Руське Порічне Курської області рф", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію