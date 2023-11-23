У Луцькому ЦНАПі через кібератаку з боку рф призупинили надання деяких послуг

У Луцькому ЦНАПі через кібератаку з боку рф призупинили надання деяких послуг
Внаслідок масштабної кібератаки росіян на державні реєстри у Центрі надання адмінпослуг у Луцьку 20 грудня не працюють ряд послуг.

Про це Суспільному розповіла директорка установи Лариса Карп’як.

"Дія лягла, хакерська атака, всі реєстри по всій Україні не працюють, — сказала директорка. — У ЦНАПі наразі неможлива реєстрація нерухомості, ДАБі і прописка. Всі решта послуг надаємо".
Лариса Карп'як зазначила, що Центр надання адмінпослуг у Луцьку 20 грудня працює за звичним графіком. Фахівці продовжують перевіряти документи і консультувати відвідувачів.

"Коли відновиться доступ до реєстрів — це не від нас залежить. Попередній термін – через два тижні. Як буде, як відновлять, поки невідомо", — додала посадовниця.

Що відомо про хакерську атаку РФ і збій роботи держреєстрів

Ввечері 19 грудня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що стався масштабний збій у роботі державних реєстрів та сервісів України. Через нього також тимчасово не працювали деякі послуги у застосунку "Дія".

Зранку 20 грудня Стефанішина повідомила, що через кібератаку довелося призупинити всі реєстри Мін'юсту. Наразі тривають дії з їхнього відновлення. Події не вплинули на інші інформаційні ресурси держави, які не пов'язані з Мін'юстом, у тому числі на застосунок "Дія".

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Теги: кібератака, Луцьк, ЦНАП
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