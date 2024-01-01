На Донеччині поліг Герой з Волині Віталій Чуй

Віталій Ростиславович Чуй, уродженець села Житані, віддав своє життя, виконуючи священний обов’язок перед Україною.



Про це



"19 грудня 2024 року, під час бойового завдання поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області, він героїчно загинув, захищаючи мир і свободу кожного з нас.



Віталій був вірним сином своєї Батьківщини, мужнім воїном і світлою людиною, яка стала на захист України в найважчі часи. Його жертовність, відвага та відданість назавжди залишаться у нашій пам’яті.



Від імені усієї громади висловлюємо щирі співчуття його родині, близьким і друзям. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Солдат ЗСУ, уродженець села Житані, віддав своє життя, виконуючи священний обов’язок перед Україною.Про це повідомили у Зимнівській громаді."19 грудня 2024 року, під час бойового завдання поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області, він героїчно загинув, захищаючи мир і свободу кожного з нас.Віталій був вірним сином своєї Батьківщини, мужнім воїном і світлою людиною, яка стала на захист України в найважчі часи. Його жертовність, відвага та відданість назавжди залишаться у нашій пам’яті.Від імені усієї громади висловлюємо щирі співчуття його родині, близьким і друзям. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.

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