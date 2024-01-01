На Донеччині поліг Герой з Волині Віталій Чуй

На Донеччині поліг Герой з Волині Віталій Чуй
Солдат ЗСУ Віталій Ростиславович Чуй, уродженець села Житані, віддав своє життя, виконуючи священний обов’язок перед Україною.

Про це повідомили у Зимнівській громаді.

"19 грудня 2024 року, під час бойового завдання поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області, він героїчно загинув, захищаючи мир і свободу кожного з нас.

Віталій був вірним сином своєї Батьківщини, мужнім воїном і світлою людиною, яка стала на захист України в найважчі часи. Його жертовність, відвага та відданість назавжди залишаться у нашій пам’яті.

Від імені усієї громади висловлюємо щирі співчуття його родині, близьким і друзям. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.
На Донеччині поліг Герой з Волині Віталій Чуй

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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