На Донеччині поліг Герой з Волині Віталій Чуй
Сьогодні, 15:39
Солдат ЗСУ Віталій Ростиславович Чуй, уродженець села Житані, віддав своє життя, виконуючи священний обов’язок перед Україною.
Про це повідомили у Зимнівській громаді.
"19 грудня 2024 року, під час бойового завдання поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області, він героїчно загинув, захищаючи мир і свободу кожного з нас.
Віталій був вірним сином своєї Батьківщини, мужнім воїном і світлою людиною, яка стала на захист України в найважчі часи. Його жертовність, відвага та відданість назавжди залишаться у нашій пам’яті.
Від імені усієї громади висловлюємо щирі співчуття його родині, близьким і друзям. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Зимнівській громаді.
"19 грудня 2024 року, під час бойового завдання поблизу населеного пункту Дачне Покровського району Донецької області, він героїчно загинув, захищаючи мир і свободу кожного з нас.
Віталій був вірним сином своєї Батьківщини, мужнім воїном і світлою людиною, яка стала на захист України в найважчі часи. Його жертовність, відвага та відданість назавжди залишаться у нашій пам’яті.
Від імені усієї громади висловлюємо щирі співчуття його родині, близьким і друзям. Нехай Господь дасть сили пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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