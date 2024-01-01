6 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Бортника

6 місяців вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині Володимира Бортника
Офіційно підтвердили загибель колківчанина Володимира Бортника, котрий понад 6 місяців вважався безвісти зниклим.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"Молодший сержант військової частини А7028 Володимир Бортник,1981 року народження,був призваний на військову службу 28 лютого 2022 року.

Відданий військовій присязі на вірність народу України, Володимир виконував свій військовий обов’язок до останнього свого подиху, 24 квітня 2024 року загинув в бою за незалежність та свободу України в Донецькій області.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який віддано боронив рідну землю", - йдеться в повідомленні.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 20 до 23 грудня 2024 року включно. Протягом цих днів у Колківській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Зазначається, що про дату та час поховання Захисника України повідомлять пізніше.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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