Завтра у Луцькому районі 13 населених пунктів тимчасово залишаться без світла
Сьогодні, 14:07
У суботу, 21 грудня, з 10:00 до 14:00 буде припинене електропостачання споживачів Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
Причина: виконання аварійно-ремонтних робіт.
Повністю будуть знеструмленими села Великий Омеляник, Забороль, Боголюби, Богушівка, Всеволодівка, Олександрівка, Баїв, Цеперів, Городище-І, Тарасове, Рованці, Боратин; частково – Гірка Полонка.
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Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
Причина: виконання аварійно-ремонтних робіт.
Повністю будуть знеструмленими села Великий Омеляник, Забороль, Боголюби, Богушівка, Всеволодівка, Олександрівка, Баїв, Цеперів, Городище-І, Тарасове, Рованці, Боратин; частково – Гірка Полонка.
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