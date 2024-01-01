Завтра у Луцькому районі 13 населених пунктів тимчасово залишаться без світла





Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".



Причина: виконання аварійно-ремонтних робіт.



Повністю будуть знеструмленими села Великий Омеляник, Забороль, Боголюби, Богушівка, Всеволодівка, Олександрівка, Баїв, Цеперів, Городище-І, Тарасове, Рованці, Боратин; частково – Гірка Полонка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 21 грудня, з 10:00 до 14:00 буде припинене електропостачання споживачів Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".Причина: виконання аварійно-ремонтних робіт.Повністю будуть знеструмленими села Великий Омеляник, Забороль, Боголюби, Богушівка, Всеволодівка, Олександрівка, Баїв, Цеперів, Городище-І, Тарасове, Рованці, Боратин; частково – Гірка Полонка.

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