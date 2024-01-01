Завтра у Луцькому районі 13 населених пунктів тимчасово залишаться без світла

Завтра у Луцькому районі 13 населених пунктів тимчасово залишаться без світла
У суботу, 21 грудня, з 10:00 до 14:00 буде припинене електропостачання споживачів Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".

Причина: виконання аварійно-ремонтних робіт.

Повністю будуть знеструмленими села Великий Омеляник, Забороль, Боголюби, Богушівка, Всеволодівка, Олександрівка, Баїв, Цеперів, Городище-І, Тарасове, Рованці, Боратин; частково – Гірка Полонка.

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Теги: Волинь, світло
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