У Луцьку нетвереза жінка переходила дорогу на червоне світло: її збило авто

У Луцьку нетвереза жінка переходила дорогу на червоне світло: її збило авто
Поліція з’ясовує обставини ДТП, у яких постраждали волиняни.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригоди зареєстровані у Ковельському, Луцькому районах та Луцьку.

Так, учора, 19 грудня, на автодорозі між селами Велицьк – Жмудче у Ковельському районі зіткнулися DAF і Opel Zafira.

У результаті зіткнення троє пасажирів Opel, віком 15 – 16 років, отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.
У Луцьку нетвереза жінка переходила дорогу на червоне світло: її збило авто

Цього ж дня, на вулиці Боженка у Луцьку, 27-річний водій автомобіля Volkswagen T6 допустив наїзд на пішохідку, 43-річну місцеву жительку.

Жінка у стані сп’яніння переходила дорогу на заборонений сигнал світлофору, її шпиталізували.

Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Дубнівська у селі Підгайці.

Під колеса автомобіля Renault Kangoo потрапила 56-річна жителька Луцького району.

За кермом транспортного засобу перебував 73-річний пенсіонер, водій тверезий.
У Луцьку нетвереза жінка переходила дорогу на червоне світло: її збило авто

Попередньо, постраждала переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Її доставили у лікарню.

Нині за цими фактами триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, ДТП
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