У Луцьку нетвереза жінка переходила дорогу на червоне світло: її збило авто
Сьогодні, 13:20
Поліція з’ясовує обставини ДТП, у яких постраждали волиняни.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди зареєстровані у Ковельському, Луцькому районах та Луцьку.
Так, учора, 19 грудня, на автодорозі між селами Велицьк – Жмудче у Ковельському районі зіткнулися DAF і Opel Zafira.
У результаті зіткнення троє пасажирів Opel, віком 15 – 16 років, отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.
Цього ж дня, на вулиці Боженка у Луцьку, 27-річний водій автомобіля Volkswagen T6 допустив наїзд на пішохідку, 43-річну місцеву жительку.
Жінка у стані сп’яніння переходила дорогу на заборонений сигнал світлофору, її шпиталізували.
Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Дубнівська у селі Підгайці.
Під колеса автомобіля Renault Kangoo потрапила 56-річна жителька Луцького району.
За кермом транспортного засобу перебував 73-річний пенсіонер, водій тверезий.
Попередньо, постраждала переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Її доставили у лікарню.
Нині за цими фактами триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди зареєстровані у Ковельському, Луцькому районах та Луцьку.
Так, учора, 19 грудня, на автодорозі між селами Велицьк – Жмудче у Ковельському районі зіткнулися DAF і Opel Zafira.
У результаті зіткнення троє пасажирів Opel, віком 15 – 16 років, отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.
Цього ж дня, на вулиці Боженка у Луцьку, 27-річний водій автомобіля Volkswagen T6 допустив наїзд на пішохідку, 43-річну місцеву жительку.
Жінка у стані сп’яніння переходила дорогу на заборонений сигнал світлофору, її шпиталізували.
Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Дубнівська у селі Підгайці.
Під колеса автомобіля Renault Kangoo потрапила 56-річна жителька Луцького району.
За кермом транспортного засобу перебував 73-річний пенсіонер, водій тверезий.
Попередньо, постраждала переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Її доставили у лікарню.
Нині за цими фактами триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
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