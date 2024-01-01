У Луцьку нетвереза жінка переходила дорогу на червоне світло: її збило авто

Поліція з’ясовує обставини ДТП, у яких постраждали волиняни.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригоди зареєстровані у Ковельському, Луцькому районах та Луцьку.Так, учора, 19 грудня, на автодорозі між селами Велицьк – Жмудче у Ковельському районі зіткнулися DAF і Opel Zafira.У результаті зіткнення троє пасажирів Opel, віком 15 – 16 років, отримали тілесні ушкодження, не госпіталізовувались.Цього ж дня, на вулиці Боженка у Луцьку, 27-річний водій автомобіля Volkswagen T6 допустив наїзд на пішохідку, 43-річну місцеву жительку.Жінка у стані сп’яніння переходила дорогу на заборонений сигнал світлофору, її шпиталізували.Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Дубнівська у селі Підгайці.Під колеса автомобіля Renault Kangoo потрапила 56-річна жителька Луцького району.За кермом транспортного засобу перебував 73-річний пенсіонер, водій тверезий.Попередньо, постраждала переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Її доставили у лікарню.Нині за цими фактами триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.