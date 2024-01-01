На аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72, — ГУР

На аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72, — ГУР
12 грудня на аеродромі «Остаф’єво» у Московській області стався вибух у військово-транспортному літаку Ан-72.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки, пише Громадське.

Там розповіли, що літак належав Військово-морському флоту росії. Вибух спричинила детонація його силової установки. Через це літак, близько 4,5 мільйона доларів, виведено з ладу.

Нагадаємо, тиждень тому, 14 грудня, ГУР повідомляло про те, що на аеродромі в місті Кримськ, що у Краснодарському краї рф, згорів російський винищувач Су-30.

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Теги: Росія, Україна, війна
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