На аеродромі під Москвою вибухнув літак Ан-72, — ГУР
Сьогодні, 12:46
12 грудня на аеродромі «Остаф’єво» у Московській області стався вибух у військово-транспортному літаку Ан-72.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки, пише Громадське.
Там розповіли, що літак належав Військово-морському флоту росії. Вибух спричинила детонація його силової установки. Через це літак, близько 4,5 мільйона доларів, виведено з ладу.
Нагадаємо, тиждень тому, 14 грудня, ГУР повідомляло про те, що на аеродромі в місті Кримськ, що у Краснодарському краї рф, згорів російський винищувач Су-30.
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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки, пише Громадське.
Там розповіли, що літак належав Військово-морському флоту росії. Вибух спричинила детонація його силової установки. Через це літак, близько 4,5 мільйона доларів, виведено з ладу.
Нагадаємо, тиждень тому, 14 грудня, ГУР повідомляло про те, що на аеродромі в місті Кримськ, що у Краснодарському краї рф, згорів російський винищувач Су-30.
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