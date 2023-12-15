У Ковелі на автостанції пограбували 31-річну жінку

У Ковелі на автостанції пограбували 31-річну жінку
У Ковелі поліцейські оперативно встановили та затримали грабіжника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 19 грудня, до поліції звернулася 31-річна жителька Дубівської громади. Жінка повідомила, що на автостанції у Ковелі її пограбували.

Зловмисник вихопив з рук заявниці мобільний телефон і втік.

Оперативники за інформаційної підтримки співробітників сектору кримінального аналізу швидко встановили особу грабіжника.

Ним виявився 43-річний ковельчанин. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мобільний телефон вилучили.

За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.

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Теги: Ковель, автостанція, пограбування
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