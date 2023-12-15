У Ковелі на автостанції пограбували 31-річну жінку
Сьогодні, 11:43
У Ковелі поліцейські оперативно встановили та затримали грабіжника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 19 грудня, до поліції звернулася 31-річна жителька Дубівської громади. Жінка повідомила, що на автостанції у Ковелі її пограбували.
Зловмисник вихопив з рук заявниці мобільний телефон і втік.
Оперативники за інформаційної підтримки співробітників сектору кримінального аналізу швидко встановили особу грабіжника.
Ним виявився 43-річний ковельчанин. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мобільний телефон вилучили.
За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 19 грудня, до поліції звернулася 31-річна жителька Дубівської громади. Жінка повідомила, що на автостанції у Ковелі її пограбували.
Зловмисник вихопив з рук заявниці мобільний телефон і втік.
Оперативники за інформаційної підтримки співробітників сектору кримінального аналізу швидко встановили особу грабіжника.
Ним виявився 43-річний ковельчанин. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Мобільний телефон вилучили.
За фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
Слідство триває.
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