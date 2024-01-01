Юристка Кіра Челядіна: про гранти, МТД та пільги на митниці





Згідно з законодавством, отримання ресурсів та коштів в рамках благодійних та грантових програм не потребує сплати податків, — пояснює Кира Челядина, — але лише за умови, коли все оформлено правильно. Особливо уважним треба бути, якщо мова йде при митницю та сплату ПДВ.



Звільняються від сплати мита, ПДВ та акцизного податку ресурси, що були отримані в рамках проектів МТД (Міжнародної технічної допомоги). Але, як розказує юристка



Для цього потрібно подати наступні документи:



реєстраційна картка проекту МТД, видана Мінекономрозвитку;

план закупівлі товарів, засвідчений донором гранту;

витяг із Закону України щодо пільг із зазначенням відповідної статті;

підтвердження наявності плану закупівлі, та посилання на його розміщення на сайті Мінекономрозвитку.

З іншого боку, якщо ви отримали грантові кошти, що виступали оплатою вартості товарів, — акцентує Кіра Челядіна, — митниця може вимагати сплатити мито. Також потрібно занести це до бази оподаткування ПДВ, та відповідно скласти податкову накладну.



В таких питання дуже важливо бути обережними, оскільки не завжди отримувач допомоги має вільні гроші на сплату податків, а зробити це шляхом грантових коштів це не можна. За можливості обов’язково варто отримати юридичну консультацію стосовно саме вашої ситуації. Для цього можна залучити як приватного юриста, так і волонтерів, що працюють в благодійних та громадських організаціях. Робити це варто заздалегідь, радить Кіра Челядина, митниця не буде приймати документи старими датами і ви можете опинитися в неприємній ситуації.



Також можна звернутися до контролюючих органів, пояснити обставини та спитати, як оформити відповідні документи. Як пояснює Кіра Челядіна, отримати таку податкову консультацію можна в усній та письмовій формі. За можливості скористайтеся обома варіантами, аби задати важливі питання, та не забути про головні моменти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні для українських підприємців існує чимало можливостей отримати фінансову допомогу за рахунок участі в грантових програмах. Такі гранти можуть надаватися на різних умовах: іноді це обладнання, а іноді гроші на придбання товарів. Якщо подібні операції проходять з іноземними контрагентами або в рамках МТД, виникає чимало питань на митниці. Кіра Челядина , волонтер, юрист та бізнес-консультант, пояснила як правильно оформити такий вантаж на митниці, та чи треба сплачувати податки.Згідно з законодавством, отримання ресурсів та коштів в рамках благодійних та грантових програм не потребує сплати податків, — пояснює Кира Челядина, — але лише за умови, коли все оформлено правильно. Особливо уважним треба бути, якщо мова йде при митницю та сплату ПДВ.Звільняються від сплати мита, ПДВ та акцизного податку ресурси, що були отримані в рамках проектів МТД (Міжнародної технічної допомоги). Але, як розказує юристка Кіра Челядина, таможня не буде мати до вас питань лише за наявності реєстрації проекту.Для цього потрібно подати наступні документи:З іншого боку, якщо ви отримали грантові кошти, що виступали оплатою вартості товарів, — акцентує Кіра Челядіна, — митниця може вимагати сплатити мито. Також потрібно занести це до бази оподаткування ПДВ, та відповідно скласти податкову накладну.В таких питання дуже важливо бути обережними, оскільки не завжди отримувач допомоги має вільні гроші на сплату податків, а зробити це шляхом грантових коштів це не можна. За можливості обов’язково варто отримати юридичну консультацію стосовно саме вашої ситуації. Для цього можна залучити як приватного юриста, так і волонтерів, що працюють в благодійних та громадських організаціях. Робити це варто заздалегідь, радить Кіра Челядина, митниця не буде приймати документи старими датами і ви можете опинитися в неприємній ситуації.Також можна звернутися до контролюючих органів, пояснити обставини та спитати, як оформити відповідні документи. Як пояснює Кіра Челядіна, отримати таку податкову консультацію можна в усній та письмовій формі. За можливості скористайтеся обома варіантами, аби задати важливі питання, та не забути про головні моменти.

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