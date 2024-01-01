«Мені б хотілося подивитися священнику в очі і спитати за ту обіцянку», - військовослужбовець, брат полеглого Героя з Волині Василя Солодухи

Василя Солодуху не змогли відспівати у храмі. Чин похорону здійснили на дорозі під брамою біля Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ).



Про це Олександр.



"На брамі храму був замок, а тіло не пустили на подвір'я. Ми біля воріт поставили дві лавочки і прямо під брамою відспівували мого брата, — говорить Олександр. — Він віддав своє життя і не заслужив, щоб його занесли на подвір'я?".



Василь Солодуха загинув 10 грудня 2024 року на Харківщині. Зі слів матері полеглого бійця Галини Солодухи, обидва її сини пішли у військо у 2022 році. Василь служив в прикордонних військах, загинув наступного дня після свого 45-річчя.



На чин похорону, розповідають батьки, запросили священників Православної церкви України (ПЦУ).



"Ми не хочемо, щоб та церква, яка благословляє цю війну, і хоронила нашого сина. То немає логіки", — кажуть батьки Василя, Микола та Галина Солодухи.



Хата, де виріс Василь Солодуха — за 300 метрів від храму. У Смолярах — одна церква і вона під юрисдикцією УПЦ. Зі слів Олександра Солодухи, у храмі майже 20 років служить отець Леонід, він 12 грудня пообіцяв батькам, що дозволить священникам ПЦУ чин похорону в храмі.



"Він (священник УПЦ) не виконав свою обіцянку перед матір’ю, перед батьком загиблого, перед мною — військовослужбовцем, перед громадою, якій він обіцяв ввечері на службі, що тіло мого брата буде таки занесено до церкви, відслужиться служба, він буде присутній там разом з українським батюшкою", — додав брат загиблого захисника.



Заупокійне богослужіння біля храму 16 грудня провели три священники ПЦУ, які приїхали зі Старої Вижівки і Голоб. Як розповів Суспільному протоієрей Андрій Сех, попрощатися з Василем Солодухою прийшли орієнтовно пів тисячі людей.



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"Я тоді вийшов і до людей і почав звертатися. Кажу: цей воїн загинув за вас, за кожного, хто тут стоїть, а ви схилили голови і ви мовчите. З вас насміхається "московський піп" насміхається, він каже: стійте всі тут, і воїн нехай отут в болото перед воротами покладемо. Мало того, що він того болота надивився в окопах", — сказав протоієрей ПЦУ.



Що про ситуацію каже місцева влада і представники УПЦ



З головою Старовижівської громади поспілкуватися наживо Суспільному не вдалося, його не було на робочому місці. Василь Камінський прокоментував ситуацію телефоном. Зі слів посадовця, він був присутній, коли отець Леонід обіцяв батькам загиблого бійця відчинити храм.



"Але на другий день відмовив, — додав Василь Камінський. — Тому все, що було в силах від мене особисто, ми зробили. Ми ж не могли взламувати (церкву). Отець Леонід не брав слухавки після того".



Після похорону з отцем Леонідом намагався поспілкуватися брат полеглого захисника Олександр. Сконтактувати з настоятелем храму в Смолярах, Суспільному теж не вдалося. Ситуацію телефоном прокоментував митрополит Володимир-Волинський та Ковельський УПЦ Володимир Мельник.



"Я думаю, що вам доречно вирішувати це з тим настоятелем, з тими батьками. Я тільки сьогодні в інтернеті над ранком прочитав, ось. Вам треба їхати на місце, я знаю так тепер ці локації робляться, як це все твориться в нашій державі, так, будь ласка, не треба це робити", — сказав Володимир Мельник і кинув слухавку.



Брат полеглого бійця Василя, Олександр, днями повертається на фронт, зі священником, який не дозволив відспівати брата у місцевій церкві, він так і не зустрівся.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Смолярі на Волині загиблого військовослужбовцяне змогли відспівати у храмі. Чин похорону здійснили на дорозі під брамою біля Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ).Про це Суспільному розповів брат загиблого, військовослужбовець"На брамі храму був замок, а тіло не пустили на подвір'я. Ми біля воріт поставили дві лавочки і прямо під брамою відспівували мого брата, — говорить Олександр. — Він віддав своє життя і не заслужив, щоб його занесли на подвір'я?".Василь Солодуха загинув 10 грудня 2024 року на Харківщині. Зі слів матері полеглого бійця Галини Солодухи, обидва її сини пішли у військо у 2022 році. Василь служив в прикордонних військах, загинув наступного дня після свого 45-річчя.На чин похорону, розповідають батьки, запросили священників Православної церкви України (ПЦУ)."Ми не хочемо, щоб та церква, яка благословляє цю війну, і хоронила нашого сина. То немає логіки", — кажуть батьки Василя,таХата, де виріс Василь Солодуха — за 300 метрів від храму. У Смолярах — одна церква і вона під юрисдикцією УПЦ. Зі слів Олександра Солодухи, у храмі майже 20 років служить отець Леонід, він 12 грудня пообіцяв батькам, що дозволить священникам ПЦУ чин похорону в храмі."Він (священник УПЦ) не виконав свою обіцянку перед матір’ю, перед батьком загиблого, перед мною — військовослужбовцем, перед громадою, якій він обіцяв ввечері на службі, що тіло мого брата буде таки занесено до церкви, відслужиться служба, він буде присутній там разом з українським батюшкою", — додав брат загиблого захисника.Заупокійне богослужіння біля храму 16 грудня провели три священники ПЦУ, які приїхали зі Старої Вижівки і Голоб. Як розповів Суспільному протоієрей, попрощатися з Василем Солодухою прийшли орієнтовно пів тисячі людей.Читайте також:"Я тоді вийшов і до людей і почав звертатися. Кажу: цей воїн загинув за вас, за кожного, хто тут стоїть, а ви схилили голови і ви мовчите. З вас насміхається "московський піп" насміхається, він каже: стійте всі тут, і воїн нехай отут в болото перед воротами покладемо. Мало того, що він того болота надивився в окопах", — сказав протоієрей ПЦУ.З головою Старовижівської громади поспілкуватися наживо Суспільному не вдалося, його не було на робочому місці.прокоментував ситуацію телефоном. Зі слів посадовця, він був присутній, коли отець Леонід обіцяв батькам загиблого бійця відчинити храм."Але на другий день відмовив, — додав Василь Камінський. — Тому все, що було в силах від мене особисто, ми зробили. Ми ж не могли взламувати (церкву). Отецьне брав слухавки після того".Після похорону з отцем Леонідом намагався поспілкуватися брат полеглого захисника Олександр. Сконтактувати з настоятелем храму в Смолярах, Суспільному теж не вдалося. Ситуацію телефоном прокоментував митрополит Володимир-Волинський та Ковельський УПЦ"Я думаю, що вам доречно вирішувати це з тим настоятелем, з тими батьками. Я тільки сьогодні в інтернеті над ранком прочитав, ось. Вам треба їхати на місце, я знаю так тепер ці локації робляться, як це все твориться в нашій державі, так, будь ласка, не треба це робити", — сказав Володимир Мельник і кинув слухавку.Брат полеглого бійця Василя, Олександр, днями повертається на фронт, зі священником, який не дозволив відспівати брата у місцевій церкві, він так і не зустрівся.

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