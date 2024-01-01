Ситуація на фронті залишається складною: за добу - 191 бойове зіткнення

Розпочалась 1031 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ситуація на фронті залишається складною. Ворог продовжує атакувати наші позиції. Протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням чьотирьох ракет, а також 65 авіаударів, скинувши 112 КАБ. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, зокрема 162 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2234 дрони-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах Олександрівка, Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди, Лозова, Твердохлібове, Надія, Сергіївка, Греківка, Серебрянський ліс, Віролюбівка, Краматорськ, Серебрянка, Сіверськ, Резинівка, Федорівка, Дружба, Катеринівка, Водянське, Новосілка, Новодарівка, Темирівка, Зелене Поле, Степногірськ, Лобкове.На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував авіацію.На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Колісниківки.На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві.На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, всього було відбито дев’ять атак. Противник активно застосовував авіацію.На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Часового Яру.На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 18 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного.На Времівському напрямку противник здійснив 23 штурми наших позицій в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки.На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Новоданилівка.Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили чотири наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація росіян продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 6 авіаударів, скинувши при цьому 7 КАБ, окрім того ворог здійснив 472 обстріли. Українські захисники відбили 60 штурмових дій загарбників.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та ще дві інші важливі цілі противника.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 2200 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 24 бойових броньованих машини, 42 артилерійські системи, один засіб ППО, 79 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 115 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки окупантів.