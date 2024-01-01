На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка»

На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка»
19 грудня увечері рятувальники відбуксирували карету "швидкої", що застрягла на болотистому узбіччі біля села Борохів Підгайцівської громади Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

В автомобілі перебували водій та фельдшери.

За допомогою буксирувального троса рятувальники витягнули автомобіль на тверду поверхню дороги.

На місці події працювала чергова варта 1 ДПРЧ.
На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка»

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Теги: Волинь, швидка, рятувальники
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