На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка»





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



В автомобілі перебували водій та фельдшери.



За допомогою буксирувального троса рятувальники витягнули автомобіль на тверду поверхню дороги.



На місці події працювала чергова варта 1 ДПРЧ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 грудня увечері рятувальники відбуксирували карету "швидкої", що застрягла на болотистому узбіччі біля села Борохів Підгайцівської громади Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.В автомобілі перебували водій та фельдшери.За допомогою буксирувального троса рятувальники витягнули автомобіль на тверду поверхню дороги.На місці події працювала чергова варта 1 ДПРЧ.

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