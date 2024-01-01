На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка»
Сьогодні, 10:08
19 грудня увечері рятувальники відбуксирували карету "швидкої", що застрягла на болотистому узбіччі біля села Борохів Підгайцівської громади Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
В автомобілі перебували водій та фельдшери.
За допомогою буксирувального троса рятувальники витягнули автомобіль на тверду поверхню дороги.
На місці події працювала чергова варта 1 ДПРЧ.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
В автомобілі перебували водій та фельдшери.
За допомогою буксирувального троса рятувальники витягнули автомобіль на тверду поверхню дороги.
На місці події працювала чергова варта 1 ДПРЧ.
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