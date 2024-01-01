Київ атакували ракетами: є загиблий

Київ атакували ракетами: є загиблий
Уранці 20 грудня російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. У місті чули серію вибухів.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації (КМВА) та міський голова Віталій Кличко, пише Громадське.

Близько 6:40 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт російських МіГ-31К. Згодом там попередили про п’ять швидкісних цілей у напрямку столиці.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, росіяни завдають ударів балістичними ракетами з Брянська.

Через це в Голосіївському районі спалахнули автомобілі. За словами Кличка, на місце удару викликали «швидку», а згодом стало відомо про одного потерпілого, потім — ще про одного. Їх обох шпиталізували.

Доповнено о 8:26. За попередніми даними, в Голосіївському районі від російської атаки загинула одна людина.

Місцеві Telegram-канали публікують відео наслідків російського обстрілу столиці.

У КМВА також повідомили про падіння уламків за іншою адресою в Голосіївському районі, де пошкоджено тепломагістраль, і в Дніпровському районі, де вони впали на недобудову. Крім того, пожежі спалахнули в Солом’янському та Шевченківському районах.

Доповнено о 8:30. У КМВА уточнили, що по Києву росія запустила аеробалістичні ракети «Кинджал» та балістичні ракети типу «Іскандер»/KN-23 — загалом 8 ракет. Унаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у 3 районах міста.

В Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу, яка розгерметизувалася. Також загорілися 5 автомобілів. За іншою адресою в цьому районі пошкоджено фасад офісної будівлі, де сталася пожежа на даху і зруйнувався п’ятнадцятий поверх — там можуть бути заблоковані люди.

У Солом’янському та Шевченківському районах унаслідок падіння уламків виникли пожежі в нежитловій будівлі. У Солом’янському районі загоряння ліквідували. Тим часом інформацію про падіння уламків у Дніпровському районі після перевірки не підтверджують.
Київ атакували ракетами: є загиблий

Доповнено о 9:12. Через пошкодження тепломагістралі в Києві без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. «Київтеплоенерго» вже почало ремонтувати пошкодження, розповів Кличко.

Кличко підтвердив наявність одного загиблого, а також заявив, що постраждалих уже дев’ятеро.

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Теги: Росія, Україна, війна
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