Київ атакували ракетами: є загиблий





Про це повідомили в міській військовій адміністрації (КМВА) та міський голова Віталій Кличко, пише



Близько 6:40 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт російських МіГ-31К. Згодом там попередили про п’ять швидкісних цілей у напрямку столиці.



За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, росіяни завдають ударів балістичними ракетами з Брянська.



Через це в Голосіївському районі спалахнули автомобілі. За словами Кличка, на місце удару викликали «швидку», а згодом стало відомо про одного потерпілого, потім — ще про одного. Їх обох шпиталізували.



Доповнено о 8:26. За попередніми даними, в Голосіївському районі від російської атаки загинула одна людина.



Місцеві Telegram-канали публікують відео наслідків російського обстрілу столиці.



У КМВА також повідомили про падіння уламків за іншою адресою в Голосіївському районі, де пошкоджено тепломагістраль, і в Дніпровському районі, де вони впали на недобудову. Крім того, пожежі спалахнули в Солом’янському та Шевченківському районах.



Доповнено о 8:30. У КМВА уточнили, що по Києву росія запустила аеробалістичні ракети «Кинджал» та балістичні ракети типу «Іскандер»/KN-23 — загалом 8 ракет. Унаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у 3 районах міста.



В Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу, яка розгерметизувалася. Також загорілися 5 автомобілів. За іншою адресою в цьому районі пошкоджено фасад офісної будівлі, де сталася пожежа на даху і зруйнувався п’ятнадцятий поверх — там можуть бути заблоковані люди.



У Солом’янському та Шевченківському районах унаслідок падіння уламків виникли пожежі в нежитловій будівлі. У Солом’янському районі загоряння ліквідували. Тим часом інформацію про падіння уламків у Дніпровському районі після перевірки не підтверджують.



Доповнено о 9:12. Через пошкодження тепломагістралі в Києві без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. «Київтеплоенерго» вже почало ремонтувати пошкодження, розповів Кличко.



Кличко підтвердив наявність одного загиблого, а також заявив, що постраждалих уже дев’ятеро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уранці 20 грудня російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами. У місті чули серію вибухів.Про це повідомили в міській військовій адміністрації (КМВА) та міський голова, пише Громадське Близько 6:40 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт російських МіГ-31К. Згодом там попередили про п’ять швидкісних цілей у напрямку столиці.За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, росіяни завдають ударів балістичними ракетами з Брянська.Через це в Голосіївському районі спалахнули автомобілі. За словами Кличка, на місце удару викликали «швидку», а згодом стало відомо про одного потерпілого, потім — ще про одного. Їх обох шпиталізували.Доповнено о 8:26. За попередніми даними, в Голосіївському районі від російської атаки загинула одна людина.Місцеві Telegram-канали публікують відео наслідків російського обстрілу столиці.У КМВА також повідомили про падіння уламків за іншою адресою в Голосіївському районі, де пошкоджено тепломагістраль, і в Дніпровському районі, де вони впали на недобудову. Крім того, пожежі спалахнули в Солом’янському та Шевченківському районах.Доповнено о 8:30. У КМВА уточнили, що по Києву росія запустила аеробалістичні ракети «Кинджал» та балістичні ракети типу «Іскандер»/KN-23 — загалом 8 ракет. Унаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у 3 районах міста.В Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу, яка розгерметизувалася. Також загорілися 5 автомобілів. За іншою адресою в цьому районі пошкоджено фасад офісної будівлі, де сталася пожежа на даху і зруйнувався п’ятнадцятий поверх — там можуть бути заблоковані люди.У Солом’янському та Шевченківському районах унаслідок падіння уламків виникли пожежі в нежитловій будівлі. У Солом’янському районі загоряння ліквідували. Тим часом інформацію про падіння уламків у Дніпровському районі після перевірки не підтверджують.Доповнено о 9:12. Через пошкодження тепломагістралі в Києві без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків. «Київтеплоенерго» вже почало ремонтувати пошкодження, розповів Кличко.Кличко підтвердив наявність одного загиблого, а також заявив, що постраждалих уже дев’ятеро.

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