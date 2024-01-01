Дрони, зв’язок та зарядні пристрої: Луцька громада передала допомогу на фронт. ФОТО

Дрони, зв’язок та зарядні пристрої: Луцька громада передала допомогу на фронт. ФОТО
Луцька громада передала допомогу військовим, які боронять нашу землю від російського ворога.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Для потреб військовослужбовців в/ч А4594 передано три квадрокоптери DJI Маvіc 3 Pro, квадрокоптер DJI Маvіc 3 Thermal, 15 тепловізійних FPV дронів, три системи супутникового зв’язку Starlink та дві зарядні станції EcoFlow Delta 2.
Дрони, зв’язок та зарядні пристрої: Луцька громада передала допомогу на фронт. ФОТО

10 FPV дронів з тепловізійною камерою направлено для бійців в/ч А4935, для потреб військових 3 механізованого батальйону в/ч А4773 передано зарядну станцію EcoFlow Delta 2, а представникам Збройних сил України з в/ч А7028 — ретранслятор Motorola SLR8000.
Дрони, зв’язок та зарядні пристрої: Луцька громада передала допомогу на фронт. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, допомога
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