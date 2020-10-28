Волинянину «світить» 3 роки тюрми за незаконні ялинки. ФОТО

Кримінальне правопорушення пов’язане із незаконним перевезенням хвойних дерев викрили та задокументували співробітники групи реагування Дністровського районного відділу поліції спільно із поліцейським офіцером Кельменецької ТГ.За вчинення злочину фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі, - про це повідомляють у поліції Чернівецьої області.Напередодні різдвяно-новорічних свят поліцейські Чернівецької області здійснюють комплекс заходів для попередження самовільних рубок ялин, їх безконтрольного перевезення та реалізації.Так, 13 грудня цього року на контрольно-пропускному пункті у с. Лівинці співробітники Дністровського районного відділу поліції разом із поліцейським офіцером громади зупинили для перевірки документів мікроавтобус «Volkswagen Transporter», за кермом якого перебував 46-річний житель Волинської області.Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили у багажному відділенні незаконно зрубані дерева породи «ялина» в кількості 150 штук. Дозвільних документів на перевезення хвойних дерев чоловік не мав.Відтак - правоохоронці викликали на місце події слідчо-оперативну групу цього ж відділу поліції, яка задокументувала протиправну діяльність чоловіка, зробила заміри деревини та вилучила незаконний вантаж.Відомості про кримінальне правопорушення слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.Поліцейські Буковини нагадують, що за несанкціоноване вирубування та продаж хвойних дерев передбачена відповідальність згідно чинного законодавства.