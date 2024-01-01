На Волині пройшла курс первинної базової підготовки молоді до національного спротиву. ФОТО

На Волині пройшла курс первинної базової підготовки молоді до національного спротиву. ФОТО
На Волині завершився перший блок курсу первинної базової підготовки молоді до національного спротиву.

Про це повідомяють у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради.

За підтримки Луцької міської ради та Волинського національного університету імені Лесі Українки успішно завершився перший блок курсу первинної базової підготовки молоді до національного спротиву. Протягом місяця 50 учасників отримували знання та практичні навички з військової справи.
На Волині пройшла курс первинної базової підготовки молоді до національного спротиву. ФОТО
На Волині пройшла курс первинної базової підготовки молоді до національного спротиву. ФОТО

Курс включав: основи поводження зі зброєю, домедичну допомогу, керування БПЛА на симуляторах та навчальних дрона, вогневу підготовку, радіозв’язок і топографію, мінну безпеку, психологічну підготовку, національно-патріотичне виховання.
На Волині пройшла курс первинної базової підготовки молоді до національного спротиву. ФОТО
На Волині пройшла курс первинної базової підготовки молоді до національного спротиву. ФОТО
На Волині пройшла курс первинної базової підготовки молоді до національного спротиву. ФОТО
На Волині пройшла курс первинної базової підготовки молоді до національного спротиву. ФОТО
На Волині пройшла курс первинної базової підготовки молоді до національного спротиву. ФОТО
На Волині пройшла курс первинної базової підготовки молоді до національного спротиву. ФОТО

Навчання проходило спільно з Факультет історії, політології та національної безпеки, у співпраці з Луцьким міським молодіжним центром і за активної участі бойових офіцерів 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ та Центурія Луцьк

На фінальному занятті відбулося урочисте вручення сертифікатів, на якому були присутні: ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк, директор департаменту молоді та спорту Володимир Захожий, декан історичного факультету Ярослав Ярош , викладачі та офіцери 100-ї бригади.

Мета курсу — надати молоді базову військову підготовку для загального розвитку, підвищення обороноздатності країни та виховання національно-патріотичного покоління. Ці знання допоможуть молоді захистити себе, своїх близьких та свій дім.


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Теги: Волинь, Луцьк, базова підготовка, національний спротив
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