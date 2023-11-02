«Старий Луцьк-Університет» переміг «Кривбас»

«Старий Луцьк-Університет» переміг «Кривбас»
Баскетболісти «Старого Луцька-Університету» здобули чергову перемогу. Лучани обіграли суперника з Кривого Рога.

Про це повідомили на сайті луцького клубу.

Команда Дмитра Чайковського впевнено обіграла криворіжців.

Зі старту матчу суперник заволодів лідерством, однак і наша команда мала свої аргументи в атаці. Зокрема, 5 очок поспіль заробив Мусієнко, ще двічі з під-кільця влучав Лесик. Лучани заволоділи лідерством. Також нашим гравцям вдавалося провокувати втрати у суперника.

Окрім цього, волиняни непогано грали у проходах. Втім у капітана Мусієнка, в активі якого було 9 очок, було ще й 3 фоли. Чверть закінчилася перевагою «Старого Луцька-Університету» 27:21.

На старті другої чверті перевага підопічних Дмитра Чайковського досягнула показника у +10 очок. Олександр Ворона взяв тайм-аут.

Друга чверть була менш результативною, ніж попередня. Втім найважливіше, що наша команда зуміла збільшити свій гандикап, а суперник набрав всього 7 очок за 10 хвилин. На велику перерву баскетболісти пішли за рахунку 28:40 на користь «Старого Луцька-Університету».

Третя чверть розпочалася активно. Суперники обмінювалися набраними очками. У криворіжців варто відзначати Ловінгса, який декілька раз влучив з периметру.

У Луцька вже у третій чверті Лесик мав у своєму активі «дабл дабл», а Горобченко йшов на рекорд чемпіонату за кількістю асистів і був близьким до «тріпл даблу». Загалом, волиняни збільшували свою перевагу до комфортної – 73:47.

В останній чверті суперник активізувався і скорочував відставання. Мусієнко завершив гру через перебір фолів, а Бублик отримав травму.

У підсумку, наша команда довела матч до закономірної перемоги 85-65. Найрезультативнішим гравцем волинян став Лесик (17 очок та 12 підбирань), Павло Горобченко зупинився за крок від «тріпл даблу» (15 очок, 9 підбирань та 13 асистів). Ще 15 очок в активі Дюпіна.

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Теги: Волинь, Луцьк, баскетбол, спорт
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