20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження цього дня святкує майстриня з розпису писанок з Луцька Ольга Кучма (на фото).
Також особисте свято сьогодні відзначають президент федерації тайського боксу Волині, старший тренер з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Богдан Мороз, журналіст Олексій Біянов та заступниця директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня – Анатоліїв, Іванів та Павлів й бажає миру, міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особисте свято сьогодні відзначають президент федерації тайського боксу Волині, старший тренер з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Богдан Мороз, журналіст Олексій Біянов та заступниця директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників цього дня – Анатоліїв, Іванів та Павлів й бажає миру, міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський назвав путіна довбо**бом.
19 грудень, 23:19
Не надав перевагу: у Луцьку зіткнулися Peugeot і Skoda. ФОТО
19 грудень, 22:38
Чи будуть виключати світло на Волині 20 грудня
19 грудень, 21:57
Прикордонники отримали партію дронів від громади Києва, - Кличко
19 грудень, 21:43