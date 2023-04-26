Не надав перевагу: у Луцьку зіткнулися Peugeot і Skoda. ФОТО

Не надав перевагу: у Луцьку зіткнулися Peugeot і Skoda. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода - зіткнулися два автомобілі.

Аварія трапилася сьогодні, 19 грудня, на перетині вулиць Львівської у Луцьку та Європейської у Рованцях, - повідомляє ІА "Волинські новини".

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, правоохоронці отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на перехресті вулиць Львівської та Європейської за участі двох автомобілів.

На місці патрульні зʼясували, що водій, керуючи автомобілем Peugeot, не був уважним під час руху на перехресті нерівнозначних доріг та не надав переваги в русі автомобілю марки Skoda.
Не надав перевагу: у Луцьку зіткнулися Peugeot і Skoda. ФОТО

На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

На винуватця ДТП інспектори складали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аварія, Луцьк, ДТП, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський назвав путіна довбо**бом.
19 грудень, 23:19
Не надав перевагу: у Луцьку зіткнулися Peugeot і Skoda. ФОТО
19 грудень, 22:38
Чи будуть виключати світло на Волині 20 грудня
19 грудень, 21:57
Прикордонники отримали партію дронів від громади Києва, - Кличко
19 грудень, 21:43
Схожі новини
У Луцьку – ДТП: постраждав 8-річний хлопчик У Луцьку – ДТП: постраждав 8-річний хлопчик
26 квітень, 2023, 21:40
Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки
25 грудень, 2020, 15:54
Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО
24 грудень, 2020, 14:22
У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент
25 травень, 2019, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський назвав путіна довбо**бом.
19 грудень, 23:19
 0
Не надав перевагу: у Луцьку зіткнулися Peugeot і Skoda. ФОТО
19 грудень, 22:38
 0
Чи будуть виключати світло на Волині 20 грудня
19 грудень, 21:57
 0
Прикордонники отримали партію дронів від громади Києва, - Кличко
19 грудень, 21:43
 0
Медіа
відео
1/8