Не надав перевагу: у Луцьку зіткнулися Peugeot і Skoda. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 19 грудня, на перетині вулиць Львівської у Луцьку та Європейської у Рованцях, - повідомляє



Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, правоохоронці отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на перехресті вулиць Львівської та Європейської за участі двох автомобілів.



На місці патрульні зʼясували, що водій, керуючи автомобілем Peugeot, не був уважним під час руху на перехресті нерівнозначних доріг та не надав переваги в русі автомобілю марки Skoda.



На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.



Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.



На винуватця ДТП інспектори складали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода - зіткнулися два автомобілі.Аварія трапилася сьогодні, 19 грудня, на перетині вулиць Львівської у Луцьку та Європейської у Рованцях, - повідомляє ІА "Волинські новини". Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, правоохоронці отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на перехресті вулиць Львівської та Європейської за участі двох автомобілів.На місці патрульні зʼясували, що водій, керуючи автомобілем Peugeot, не був уважним під час руху на перехресті нерівнозначних доріг та не надав переваги в русі автомобілю марки Skoda.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.На винуватця ДТП інспектори складали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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